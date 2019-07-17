Yota обновила линейку для планшета

17 июля в Твери Yota добавила в линейку для планшета безлимитный пакет. В зависимости от региона стоимость безлимита составит от 200 до 800 рублей в месяц.

«Мы приняли решение запустить безлимитный интернет в линейке для планшета, чтобы наши пользователи могли не беспокоиться о количестве оставшихся гигабайтов. Цена на безлимитный пакет зависит от региона. Так, например, в Тверской области стоимость безлимита составит 450 рублей в месяц, в Санкт-Петербурге - 550 рублей, а на Камчатке - 700 рублей в месяц», - комментирует директор направления «Планшет-Модем» Александр Капралов.

Безлимитный пакет доступен для подключения с 17 июля 2019 года. Кроме того, в линейке Yota для планшета можно подключить 500 минут, пакет интернета от 1 Гб до безлимита, а также безлимитные приложения.

СПРАВКА

Yota - российский инновационный оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G.

Основные услуги компании - голосовая мобильная связь и интернет 4G.