2019-07-17T11:48:35+03:00
Общество

Yota обновила линейку для планшета

17 июля в Твери Yota добавила в линейку для планшета безлимитный пакет. В зависимости от региона стоимость безлимита составит от 200 до 800 рублей в месяц.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Поделиться:
YotaYota
Изменить размер текста:

17 июля в Твери Yota добавила в линейку для планшета безлимитный пакет. В зависимости от региона стоимость безлимита составит от 200 до 800 рублей в месяц.

«Мы приняли решение запустить безлимитный интернет в линейке для планшета, чтобы наши пользователи могли не беспокоиться о количестве оставшихся гигабайтов. Цена на безлимитный пакет зависит от региона. Так, например, в Тверской области стоимость безлимита составит 450 рублей в месяц, в Санкт-Петербурге - 550 рублей, а на Камчатке - 700 рублей в месяц», - комментирует директор направления «Планшет-Модем» Александр Капралов.

Безлимитный пакет доступен для подключения с 17 июля 2019 года. Кроме того, в линейке Yota для планшета можно подключить 500 минут, пакет интернета от 1 Гб до безлимита, а также безлимитные приложения.

СПРАВКА

Yota - российский инновационный оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G.

Основные услуги компании - голосовая мобильная связь и интернет 4G.

Yota

Yota

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Ростелеком» на треть увеличил число бесплатных точек доступа в интернет в деревнях и селах Тверской области
С января 2019 года «Ростелеком» в рамках государственной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН) обеспечил доступом в интернет 36 населенных пунктов Верхневолжья.
Новости 24
Жительница Твери празднует 107-й День рождения
Святейший Патриарх Кирилл посетит Тверскую область
Полицейские задержали мужчину, который поджег иномарку на улице Фадеева в Твери
Бывший осужденный украл ноутбук у жительницы Тверской области
Путь с турбазы в Тверской области закончился аварией
Предпенсионеров из Твери приглашают на ярмарку образовательных услуг
Молодой мужчина и несовершеннолетняя девушка пострадали в ДТП в Тверской области
Спасатели потушили пожар в жилом доме в Тверской области
Жителя Твери оштрафовали за публикацию экстремистских материалов в соцсети
В Тверской области иномарка врезалась в жилой дом, водитель убежал
Вертолет санавиации помог доставить в Тверь пациентку из Нелидова
Ночью в Твери подожгли колеса у иномарки
Спасатели помогли беременной женщине с ребенком выйти из леса в Тверской области
У автовокзала в Твери сбили мотоциклиста
Шесть машин столкнулись на перекрестке в Твери
Студент тверского колледжа предстанет перед судом за контрабанду наркотиков
Участникам "Нашествия" запретили оставлять машины на дорогах Тверской области
Сумка с арбузом стала причиной ДТП со скутером в Тверской области
В Тверской области обокрали квартиру жительницы Андреаполя
Тверские семьи тратят материнский капитал на покупку жилья и образование детей
Тверские следователи проверяют информацию об отказе Фонда капремонта помочь жителям с дома с протекающей крышей
В Тверской области иностранец изнасиловал несовершеннолетнюю девушку и скрылся в соседнем регионе
Лидером по количеству младенцев, появившихся на свет в Тверской области стал региональный перинатальный центр