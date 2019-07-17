В Тверской области с официальным визитом находится парламентская делегация земли Верхняя Австрия

в ноябре 2013 года было заключено Соглашение о сотрудничестве между Законодательным Собранием Тверской области и Ландтагом федеральной земли Верхняя Австрия. Нынешний визит представительной парламентской делегации в Тверскую область проходит в рамках этого Соглашения.

Встреча в стенах областного парламента носила ознакомительный характер – австрийские гости у нас впервые. В состав делегации Ландтага Верхней Австрии вошли его президент Виктор Зигль (именно он поставил свою подпись под Соглашением 2013 года), 2-й президент Адальберт Крамер, 3-й президент Герда Вайхслер-Хауэр, а также депутаты четырех партий, представленных в Ландтаге.

Тверскую область представляли председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, члены Совета областного парламента, председатели постоянных комитетов, лидеры партийных фракций, представители Правительства Тверской области, руководители ряда региональных министерств.

Приветствуя гостей, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев отметил, что визит австрийских коллег расценивается как выражение искреннего стремления к выгодному и динамичному сотрудничеству.

- В этом году исполняется 95 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. Сегодня австрийские компании вносят существенный вклад в технологическую модернизацию ряда отраслей российской промышленности. Важной частью отношений наших стран является сотрудничество в культурной сфере, поэтому очень приятно, что 2020-21 год объявлен Годом литературы и театра «Россия - Австрия». Предлагаю рассматривать нашу встречу в общем контексте российско-австрийского диалога, особый характер которого получил подтверждение во время форума «Сочинский диалог» и в ходе переговоров между Президентами Российской Федерации Владимиром Путиным и Президентом Австрийской Республики Александром Ван дер Белленом в мае 2019 года, - сказал Сергей Голубев.

Приветствуя гостей, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев отметил, что визит австрийских коллег расценивается как выражение искреннего стремления к выгодному и динамичному сотрудничеству. Фото: пресс-служба ЗСТО

Спикер областного парламента также подчеркнул, что в Соглашении от 2013 года содержатся статьи о сотрудничестве по многим направлениям, в том числе и в сфере экономики, культурной политики.

- Очень рад, что с началом визита вашей делегации в Тверь появится отличная возможность наполнить данный документ о намерениях конкретным содержанием. Перед нами открываются новые перспективы для взаимовыгодного сотрудничества. Позвольте рассматривать сегодняшнюю нашу встречу как важный знак доверия и заявку на будущее, - отметил Сергей Голубев.

Со своей стороны, президент Ландтага Верхней Австрии Виктор Зигль выразил удовлетворение, что Соглашение о сотрудничестве, подписанное в 2013 году, в настоящее время конкретными шагами претворяется в жизнь.

- Мы достаточно избирательно подходим к партнерским отношениям. Но если мы заключаем партнерство, то относимся к этому с большой серьезностью. У нас на данный момент установлены партнерские отношения с Квебеком (Канада), регионами и городами в КНР, Южной Корее, Баварии, а также со штатом Джорджия (США). Мы рады, что среди наших партнеров и Тверская область. Мы делаем это потому, что уверены в том, что у политики есть важная задача – способствовать коммуникации и сотрудничеству за пределами наших границ. И меня радует тот факт, что мы здесь с конкретным проектом, который представим завтра. Это важный проект как для Верхней Австрии, так и для Тверской области. Он будет способствовать общему развитию. Верхняя Австрия – это федеральная земля Республики Австрия, которая ориентирована на экспорт: 60% ее экономической деятельности связано именно с экспортом. Я думаю, что во времена, когда есть сложности в мировой политике, задача регионов – найти решения для людей на местах, для сотрудничества, - сказал Виктор Зигль.

Развитие сотрудничества с иностранными партнерами является одним их приоритетных направлений инвестиционной политики Правительства Тверской области. В мае этого года делегация региона во главе с губернатором Игорем Руденей представили потенциал Верхневолжья в Федеративной республике Германия. - Наш регион предлагает инвесторам широкие возможности, комфортные условия ведения бизнеса. Мы уверены, что реализация совместных идей и планов получит новый импульс. Сегодня наша задача найти новых партнеров, закрепить уже имеющееся сотрудничество, - подчеркнул тогда Игорь Руденя.

Министерство экономического развития Тверской области представило гостям презентацию региона и его инвестиционных возможностей. Её провел руководитель министерства Иван Егоров. Он выразил надежду, что благоприятный инвестиционный климат, который целенаправленно создает и поддерживает в регионе Правительство Тверской области, лично губернатор Игорь Руденя будет способствовать росту внимания бизнес-сообщества федеральной земли Верхняя Австрия.

Затем общение прошло в формате «вопрос-ответ», причем в основном вопросы задавали гости. Их интересовала структура Законодательного Собрания Тверской области, специфика российского и областного законодательства, налоговая политика, транспортная инфраструктура нашего региона, внутренний и внешний туризм, развитие сельского хозяйства, лесного комплекса, возобновляемых источников энергии, вопросы охраны окружающей среды, использование и производство биотоплива, защита прав женщин и многое другое. Как отметили сами гости, они «очень любопытны».

Затем прошла экскурсия по зданию областного парламента. В первый день визита австрийские парламентарии также посетили особую экономическую зону «Завидово», побывали на обзорной экскурсии по Твери.

В рамках программы запланированы как деловые встречи, так и знакомство с городами и достопримечательностями Верхневолжья.

Австрийский капитал уже давно работает в России, имеет заслуженную репутацию надежного партнера. Эти традиции успешного бизнеса должны найти продолжение в Тверской области – в частности, в рамках реализации планов фирмы «Pfahnl», которая приняла решение о реализации в нашем регионе инвестиционного проекта на территории индустриального парка «Боровлево». Первый камень в строительство нового производства планируется заложить уже завтра – с участием австрийской делегации.