14 июля отмечается день Собора всех Тверских святых
14 июля Русская Православная Церковь празднует день Собора всех Тверских святых.
С праздником жителей Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.
- 40 лет назад этот праздник был включен в календарь Русской Православной Церкви, в знак признания выдающихся деяний канонизированных тверских святых и прославленных в лике святых новомучеников и исповедников Российских. Имена Михаила Тверского и Анны Кашинской, Нила Столобенского и Ефрема Новоторжского, Макария Калязинского и епископа Симеона известны всему православному миру», - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.
В день праздника в Твери в возрожденном Спасо-Преображенском соборе прошла божественная литургия, которую возглавил митрополит Тверской и Кашинский Савва. Двери храма в этот день были открыты для всех верующих.
ИСТОЧНИК KP.RU