2019-07-14T16:54:17+03:00
Общество

14 июля отмечается день Собора всех Тверских святых

С праздником верующих поздравил губернатор Тверской области
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
В день Собора всех Тверских святых в возрождённой Спасе прошла литургия. Фото: пресс-служба ПТОВ день Собора всех Тверских святых в возрождённой Спасе прошла литургия. Фото: пресс-служба ПТО
Изменить размер текста:

14 июля Русская Православная Церковь празднует день Собора всех Тверских святых.

С праздником жителей Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

- 40 лет назад этот праздник был включен в календарь Русской Православной Церкви, в знак признания выдающихся деяний канонизированных тверских святых и прославленных в лике святых новомучеников и исповедников Российских. Имена Михаила Тверского и Анны Кашинской, Нила Столобенского и Ефрема Новоторжского, Макария Калязинского и епископа Симеона известны всему православному миру», - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

В день праздника в Твери в возрожденном Спасо-Преображенском соборе прошла божественная литургия, которую возглавил митрополит Тверской и Кашинский Савва. Двери храма в этот день были открыты для всех верующих.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Профессия: бортпроводник
В честь Дня бортпроводника гражданской авиации, который отмечают во всем мире 12 июля, мы решили вспомнить, как эта профессия менялась с годами, и пообщаться с действующими опытными бортпроводниками, чтобы узнать о сегодняшних реалиях и новых тенденциях
«Я хочу, чтобы у дочки как можно дольше был папа»: Исповедь жены умирающего экс-футболиста «Зенита»
Русская супруга парализованного Фернандо Риксена рассказала «КП», как плакала из-за эвтаназии, почему от спортсмена отвернулась вся семья и как 7-летняя дочка живет с погибающим отцом
Новости 24