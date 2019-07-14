14 июля отмечается день Собора всех Тверских святых

14 июля Русская Православная Церковь празднует день Собора всех Тверских святых.

С праздником жителей Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

- 40 лет назад этот праздник был включен в календарь Русской Православной Церкви, в знак признания выдающихся деяний канонизированных тверских святых и прославленных в лике святых новомучеников и исповедников Российских. Имена Михаила Тверского и Анны Кашинской, Нила Столобенского и Ефрема Новоторжского, Макария Калязинского и епископа Симеона известны всему православному миру», - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

В день праздника в Твери в возрожденном Спасо-Преображенском соборе прошла божественная литургия, которую возглавил митрополит Тверской и Кашинский Савва. Двери храма в этот день были открыты для всех верующих.