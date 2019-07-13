2019-07-13T12:38:37+03:00
Общество

В День города в Спасо-Преображенском соборе Твери пройдёт богослужение

Его возглавит владыка Савва
Алина ПЕТРОВА
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Пару дней назад на соборе засияли купола,Пару дней назад на соборе засияли купола,Фото: Ирина ТАРАСОВА
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14 июля, в День города, приуроченном к дню памяти Всех Тверских святых, в Спасо-Преображенском соборе на Соборной площади областной столицы состоится божественная литургия.

Богослужение начнётся в 9.00, его возглавит митрополит Тверской и Кашинский Савва. Двери храма в этот день будут открыты для всех верующих. Всего пару дней назад на Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Твери установлены купола и кресты.

На собор поднято четыре синих купола, украшенных крестами и золотыми звездами, и главный, покрытый сусальным золотом.

- Спустя более 700 лет после строительства Спасо-Преображенский собор возрождается как памятник истории, культуры и традиций нашего народа, - замечает губернатор Игорь Руденя.

Ранее, 4 июля в областной столице состоялось освящение крестов возрождаемого Спасо-Преображенского собора. Чин освящения совершил митрополит Тверской и Кашинский Савва. На церемонии присутствовали Губернатор Тверской области Игорь Руденя, представители общественных организаций, жители Твери.

Кресты Спасо-Преображенского собора выполнены в той же стилистике, что и символы, венчавшие святыню больше века назад. Они изготовлены из нержавеющей стали и покрыты сусальным золотом. Особенностью крестов на Спасо-Преображенском соборе станут короны - знак того, что храм посещала царская семья.

Справка КП

Спасло-Преображенский собор был заложен в 1285 году святым благоверным великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и первым тверским епископом Симеоном. На протяжении шести с половиной веков он был главным кафедральным храмом города и являлся духовным символом тверской земли.

Восстановление святыни в историческом виде на прежнем месте началось в 2014 году. Сбор средств на проведение работ ведётся усилиями благотворительного фонда «Собор» при поддержке неравнодушных земляков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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