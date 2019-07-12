Проект «Здравографика» будет напоминать о необходимости проходить диспансеризацию

Сегодня, 12 июля, в поликлинике Тверской областной клинической больницы был презентован интерактивный проект «Здравографика», ставящий целью популяризировать здоровый образ жизни и профилактику болезней.

В холле поликлиники размещён интерактивный экран, который позволит посетителям узнать о различных аспектах заботы о своём здоровье, даст персональные рекомендации и напомнит о необходимости походить диспансеризацию и профилактические осмотры.

В Твери презентован проект "Здравографика"Фото: Виктория ТУШКОВА

На презентации присутствовал министр здравоохранения Тверской области Максим Максимов, который отметил, что человеку важно напоминать о необходимости следить за своим здоровьем.

- Любой проект, который позволяет приблизить информацию о здоровье и профилактике заболеваний — полезен. Зачастую человека необходимо замотивировать пройти диспансеризацию или профилактический осмотр, - отметил Максим Максимов. - По последним исследованиям Всемирной организации здравоохранения более 50% влияния на здоровье и долголетие человека оказывает его собственное отношение к здоровью и профилактике. От медицины зависит не более 25% успеха в части активного долголетия.

На презентации проекта присутствовал министр здравоохранения региона Максим МаксимовФото: Виктория ТУШКОВА

По словам главного врача областной клинической больницы Сергея Козлова новшество будет особо полезно для пациентов из глубинки — тех, до кого не дошли ещё в полной мере компьютерные технологии.

- Информация здесь подана в форме, которая людям интересна. Пусть это кажется немного примитивным для продвинутых пользователей современных гаджетов, но для населения, приезжающего к нам из районов области это будет полезно, - поделился мнением Сергей Козлов. - Поэтому выбран пока несколько примитивный интерфейс. Но с ростом информационной подкованности и он будет развиваться.