Горожанам День города Твери в воскресенье не нужен

Минувший День города получился спокойным, незаметным каким-то. Сосредоточенный в центральной части города - на окраинах праздник совсем не чувствовался. Набор развлечений был стандартным: анимация, ремесленники, раритетные авто и пр. Не было драйва былых лет... Горожан, желающих погулять на празднике, стало заметно меньше, может, потому, что это было воскресенье, а гулять лучше, как показал опыт прошлых лет, в субботу, чтоб потом отоспаться, сил набраться к предстоящей рабочей неделе (опрос тверичан, проведенный во время эфира на радио «Комсомольская правда» (99,3FM), показал: люди голосуют только за субботний День города).

Посетив гулянья, горожане, как водится, постили фоточки в соцсети и оставляли отзывы о празднике. Вот лишь некоторые из любопытных откликов.

Евгений Окунев, певец: «Песня о Твери» в чёрном списке у администрации Твери... Нет, это не громкий заголовок для привлечения внимания, это истинная правда. Я не люблю писать негативные посты, но тут просто не смог молчать! Начну сначала: очень много сообщений мне приходит насчёт того, что я уже несколько лет не выступаю на концертных площадках Твери на День города...

Я сразу скажу, что меня просто-напросто не включали в концертную программу празднования, а сам я не напрашивался. Но вот свершилось Чудо - в этом году я получил долгожданное приглашение от администрации Твери с просьбой выступить на Дне города и с «ободряющими» словами: «бюджет крайне ограничен»...

На радостях я отменил заранее запланированное и отнюдь не малобюджетное мероприятие, но радость моя была недолгой... Меня попросили спеть для жителей Твери две песни! Внимание! Первая - кавер (перепевка - Ред.) на песню группы «Звери», а вторая - кавер на песню Барских...

Я напомнил представителю администрации, что два года назад я написал добрую, светлую и очень красивую песню о родном городе. На это мне было сказано, что люди придут танцевать, «а не слушать, Евгений, ваши авторские песни!»

Тут я, видимо, совершил роковую ошибку, когда сказал, что без моей «Песни о Твери» мне на сцене делать нечего, а потанцевать под каверы в моём исполнении люди и так могут, и довольно-таки часто! Ответ администрации города Твери был великолепен: «Не желаете петь Зверей, тогда до свидания!» Занавес!

Игорь Марченкофф, блогер:

Друзья, мне одному показалось или у всех дежа вю? Всё как в прошлом году... Ничего не изменилось… Не хватает только экранов и ЧМ по футболу... Те же рестораны с безумными ценами и толпой народа, желавшего это вкусить, там же сувениры и даже (??!!) перуанцы те же... Ничего нового нет, как я понял... Мне кажется, что концепцию Дня города уже пора сменить.

Николай Баженов, известный кардиолог:

- Никогда не любил День города, старался уезжать, но в этот раз не получилось. Весь день был занят, а вечером решили прогуляться семьей. Прогулялись по городу и, пройдя через горсад, решили вернуться домой. Но тут нас ждала большая засада. Оказалось, что по распоряжению администрации Твери оба моста с 22:00 закрыты.

Мы к заграждениям подошли в 22:05, но на наши просьбы пустить нас домой (наш дом реально виден на другой стороне реки) мы были посланы вследствие некоего распоряжения главы города. Результат: более часа ожидания в компании с большим количеством крайне недовольных людей, некоторые с грудными детьми, кого-то дети ждали за рекой, кому-то на работу и т.д.

В 23:00 на речном вокзале отгремел салют, и через несколько минут нас пустили домой. Мой вопрос простой: зачем? Многим людям праздник реально испортили, а каким образом тут прибавилось безопасности, моему воображению представить сложно.

Павел Осадчик, фотограф:

- Бывали над Тверью салюты и покруче. Но этот я впервые смотрел с внуком, так что зачет.

Антон Стамплевский, омбудсмен по правам предпринимателей в Тверской области:

- Выбрались в центр. И День города, и Павлику нашему сегодня 9 месяцев. Пробежались немного. Активности всё те же. Выставка техники, что мы начинали 13 лет назад (Стамплевский работал в администрации Твери - Ред.), сократилась. Осталось лишь МЧС. Хороший ряд ретро-автомобилей. В горсаду всё как всегда. Битком. Жаль не успели на концерт кировского оркестра. Дождь разогнал.