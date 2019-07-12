Совет руководителей представительных органов муниципальных образований при председателе Законодательного Собрания Тверской области возобновил работу

Председатели городских дум и собраний городских округов, муниципальных округов и районов приняли участие в первом после длительного перерыва заседании Совета руководителей представительных органов муниципальных образований при председателе Законодательного Собрания.

Спикер областного парламента Сергей Голубев напомнил, что впервые подобная структура была создана еще в четвертом созыве областного парламента, в мае 2006-го года. На повестку дня Совета в разное время выносились актуальные вопросы хозяйственной деятельности и управления регионом, проблемы разграничения полномочий в ходе реформирования системы местного самоуправления.

В настоящее время принято решение возобновить деятельность Совета не только как дискуссионной площадки для обмена опытом. Совет на новом этапе должен содействовать деятельности представительной власти – в сфере практического законотворчества и действенного парламентского контроля.

Переход на новый уровень взаимодействия тем более важен в свете предстоящей работы над реализацией национальных проектов, повышении роли органов местного самоуправления в развитии экономического потенциала территорий, малого предпринимательства, решении экологических проблем, включенности общественности в реализацию программ поддержки местных инициатив.

От имени губернатора области Игоря Рудени участников заседания приветствовал заместитель председателя Правительства области Андрей Ищенко. Он акцентировал внимание на вопросах участия депутатов местных собраний в реализации национальных проектов, призвав их с большей активностью вести контрольную деятельность за ремонтом дорог, строительством и ремонтом школ, детсадов, других социальных объектов.

В президиуме. Фото: пресс-служба ЗСТО

На первом заседании возобновленного Совета руководителям районных и городских собраний была предложена широкая панорама информации по актуальным темам общественно-политической жизни и законодательных новаций.

Прокурор области, старший советник юстиции Сергей Лежников ознакомил участников заседания с результатами и тенденциями надзорной деятельности его ведомства за соответствием законодательству нормативных правых актов, принимаемых органами местного самоуправления муниципальных образований.

Подготовке к Единому дню голосования была посвящена презентация председателя областной избирательной комиссии Валентины Дроновой. В муниципальных образованиях на 8 сентября запланированы 33 выборных кампании с замещением 285 мандатов в местных представительных органах.

Большое внимание и многочисленные вопросы председателей местных парламентов вызвали информации, с которыми выступили руководители профильных комитетов Законодательного Собрания.

В частности, заместитель председателя комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Владимир Данилов проанализировал процессы создания и правового обеспечения городских и муниципальных округов. Председатель комитета по социальной политике Артур Бабушкин подробно остановился на региональной составляющей национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Культура» и ориентировал своих коллег в городах и районах быть готовыми оперативно предусмотреть софинансирование программ и объектов в муниципальных бюджетах. О новой федеральной программе комплексного развития сельских территорий на 2020-2025 гг., недавно принятой Правительством РФ, проинформировал председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Александр Кушнарев.

Участники заседания единогласно поддержали предлагаемые изменения в Положении о Совете руководителей представительных органов. Предусмотрено, что при Совете будет организован Президиум, который займется решением оперативных вопросов взаимодействия областных и муниципальных парламентариев. Положением предусмотрено, что заседания Совета будут проводиться не реже двух раз в год. Ближайшее планируется провести в начале октября.

Заместитель председателя комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Владимир Данилов проанализировал процессы создания и правового обеспечения городских и муниципальных округов. Фото: пресс-служба ЗСТО

ОФИЦИАЛЬНО

Татьяна Казакова председатель собрания депутатов Калязинского района:

- Такую совместную работу надо обязательно проводить. Муниципальные собрания районов нуждаются в помощи старших коллег – областных законодателей. Очень часто нам необходимы какие-то советы или рекомендации. Мы как представительный орган направляем свои обращения в Законодательное Собрание. И, конечно, хотим, чтобы эти обращения поддерживались, а те вопросы, которые мы поднимаем от лица жителей муниципалитетов таких небольших районов, учитывались на уровне области.

Совет руководителей - тот действенный инструмент, который нам поможет довести наши беды и чаяния до законодателей областного уровня. Поэтому хочется выразить надежду на дальнейшее сотрудничество.

Кроме того, данная работа должна обязательно сопровождаться обменом мнениями с коллегами из других районов, потому что так можно перенять передовой опыт, воспользоваться им в своей работе.