2019-07-12T15:08:21+03:00
Политика

Губернатор Игорь Руденя поговорил с главой Твери о пассажирских перевозках, ЖКХ и Дне города

Прошла рабочая встреча
Алина ПЕТРОВА
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Губернатор Игорь Руденя обсудил с главой Твери Алексеем Огоньковым ряд вопросов, касающихся жизни Твери. Фото: пресс-служба ПТОГубернатор Игорь Руденя обсудил с главой Твери Алексеем Огоньковым ряд вопросов, касающихся жизни Твери. Фото: пресс-служба ПТО
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Днем 12 июля в рамках рабочей встречи губернатор Игорь Руденя обсудил с главой Твери Алексеем Огоньковым вопросы организации пассажирских перевозок, жилищно-коммунального хозяйства, ход ремонта дорог в областной столице и предстоящий День города.

Накануне, 11 июля, был принят закон о внедрении новой модели пассажирских перевозок в Тверской области. На первом этапе, с 2020 года, на новую схему перейдёт общественный транспорт тверской агломерации – Твери и Калининского района.

Проект этот губернаторский, по мнению главы региона, новая схема организации пассажирских перевозок наведет порядок в этом сегменте.

О Дне города: его Тверь гуляет в это воскресенье. Алексей Огоньков доложил – все идет по плану: подготовлена большая развлекательная программа, будет анимация, фейерверк.

Что касается ремонта дорог, то с его ходом Игорь Руденя ознакомился во время инспекционной поездки по городу 8 июля. На участках идут активные работы, часть из них подходит к завершению.

Губернатор и сити-менеджер обсудили сроки и качество выполнения работ, минимизацию при выполнении ремонта неудобств для горожан. Напомним, всего в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Твери запланировано проведение дорожно-ремонтной кампании на общую сумму 840 млн рублей. Планируется отремонтировать 24 объекта улично-дорожной сети общей протяжённостью более 33 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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