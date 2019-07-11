2019-07-11T14:37:38+03:00
Политика

В Тверской области новый старый детский омбудсмен

Депутаты Заксобрания региона согласовали кандидатуру Ларисы Мосолыгиной на должность Уполномоченного по правам ребенка в регионе
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Лариса Мосолыгина на посту Детского омбудсмена региона с 2013 года.Лариса Мосолыгина на посту Детского омбудсмена региона с 2013 года.Фото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

На заседании областного парламента 11 июля народные избранники не нашли, что возразить против переутверждения на должность Уполномоченного по правам ребенка в Тверской области Ларисы Мосолыгиной.

Согласно букве закона, её кандидатура была внесена губернатором Тверской области Игорем Руденей по согласованию с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка.

По поручению губернатора кандидатуру Ларисы Мосолыгиной представил заместитель председателя Правительства Тверской области Андрей Ищенко.

- Лариса Анатольевна Мосолыгина соответствует требованиям, установленным для кандидата, претендующего на замещение указанной должности. Она имеет большой опыт работы по защите прав и законных интересов детей, пользуется заслуженным авторитетом в нашем регионе и на федеральном уровне.

У парламентариев не возникло вопросов при обсуждении проекта постановления. Решение приняли единогласно.

Напомним, Лариса Мосолыгина является детским омбудсменом с 2013 года. К ее работе на посту ни у семей с детьми и несовершеннолетних, интересы которых она защищает, ни у властей - вопросов никогда не возникало.

Так в ходе рабочей встречи губернатора Игоря Рудени с Ларисой Мосолыгиной 31 мая обсуждались вопросы создания комфортных условий для семей с детьми и работу в этом направлении в рамках национальных проектов «Демография», «Образование» и «Здравоохранение».

- Наша работа, которую мы вместе реализуем на территории тверского региона направлена не только на защиту прав детей, но и создание для них здорового микроклимата, условий жизни, – подчеркнул Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Акустический вечер, посвящённый творчеству Владимира Высоцкого, пройдет в Твери
Врач-стоматолог из Твери привез "золото" Всемирной олимпиады медиков
В Твери продолжается суд над мужчиной, который застрелил сотрудника супермаркета
На рынках в Твери и области нелегально торговали овощами и фруктами
Суд не изменил приговор тверским живодерам, замучившим кота
Телефонные мошенники из Петербурга обманывали жителей Тверской области
Часть Заволжского района Твери осталась без холодной воды
В Твери из Тьмаки выловили труп мужчины
На фестивале "Былинный берег - 2019" жители Тверской области окунутся в эпоху Средневковья
Обеспечивать безопасность на "Нашествии - 2019" в Тверской области будут 4500 силовиков
В Твери мужчину осудили за то, что он распылил газовый баллончик в глаза водителя маршрутки
В Твери землевладельцы повредили объект культурного наследия
День города в Твери начнется с божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе
В преддверии Дня города в Твери стартует парусная регата
18-летний житель Тверской области задержан с крупной партией наркотиков
Дачный дом жителя Подмосковья обокрали в Тверской области
В Тверской области предприниматель торговал лекарствами для животных без лицензии
Женщина пострадала в ДТП в Тверской области
Фура протаранила ограждение на трассе в Тверской области
Прокуратура Тверской области добивается жилья для сироты
Свою книгу "Спецоперация Крым-2014" в Твери презентует Виктор Баранец
Предприниматель из Тверской области задолжал работникам более 200 тысяч рублей
В Тверской области усачи попались на феромоны
На турнире "Кожаный мяч" Тверскую область будет представлять команда из Калязина
Руководство Следственного комитета проведет выездные приемы граждан в районах Тверской области
На Семейную субботу приглашают в Твери больших и маленьких
В Твери накануне Дня города открылась выставка "Город Михаила Тверского"