В Тверской области новый старый детский омбудсмен

На заседании областного парламента 11 июля народные избранники не нашли, что возразить против переутверждения на должность Уполномоченного по правам ребенка в Тверской области Ларисы Мосолыгиной.

Согласно букве закона, её кандидатура была внесена губернатором Тверской области Игорем Руденей по согласованию с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка.

По поручению губернатора кандидатуру Ларисы Мосолыгиной представил заместитель председателя Правительства Тверской области Андрей Ищенко.

- Лариса Анатольевна Мосолыгина соответствует требованиям, установленным для кандидата, претендующего на замещение указанной должности. Она имеет большой опыт работы по защите прав и законных интересов детей, пользуется заслуженным авторитетом в нашем регионе и на федеральном уровне.

У парламентариев не возникло вопросов при обсуждении проекта постановления. Решение приняли единогласно.

Напомним, Лариса Мосолыгина является детским омбудсменом с 2013 года. К ее работе на посту ни у семей с детьми и несовершеннолетних, интересы которых она защищает, ни у властей - вопросов никогда не возникало.

Так в ходе рабочей встречи губернатора Игоря Рудени с Ларисой Мосолыгиной 31 мая обсуждались вопросы создания комфортных условий для семей с детьми и работу в этом направлении в рамках национальных проектов «Демография», «Образование» и «Здравоохранение».

- Наша работа, которую мы вместе реализуем на территории тверского региона направлена не только на защиту прав детей, но и создание для них здорового микроклимата, условий жизни, – подчеркнул Игорь Руденя.