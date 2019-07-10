2019-07-10T11:02:38+03:00
Общество

Отчаявшаяся многодетная мама ищет поддержки

Помочь может каждый
Альберт БОЙКОВ
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Многодетной семье нужна помощь Фото: Благотворительный фонд «Константа»Многодетной семье нужна помощь Фото: Благотворительный фонд «Константа»
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Совсем недавно это была полная счастливая семья: мать, отец, два сына и дочки, тоже две. Олеся с мужем купили дом поближе к городу и вздохнули спокойно: здесь и с работой лучше, а старшую Настю – инвалида с детства – удобнее возить к врачу и на процедуры. Школа совсем рядом. Для пятиклассника Влада и будущего первоклассника Никитки это очень удобно. Новый дом, конечно, требовал ремонта, но глава семьи работал почти без выходных, чтобы у его семьи все было. Постепенно они обживались и уверенно смотрели в будущее, с наступлением тепла планировали сделать на участке колодец и переложить печь.

Но планам не суждено было сбыться. Телефонный звонок в начале декабря разрушил жизнь семьи на новом месте: сердечный приступ прямо на работе, спасти мужа и отца не удалось. Эта семья, пережившая боль утраты, очень нуждается в нашей помощи. Одной Олесе, находящейся в декрете с маленькой дочкой, деньги на ремонт накопить нереально. В наших силах помочь семье, понесшей тяжелую потерю, и завершить то, что не успел сделать муж и отец: поставить крепкую, надежную печь и сделать колодец на участке – все это необходимо, чтобы Олеся с детьми вернулись в свой дом. Все вместе мы можем сохранить детей, потерявших отца, рядом с мамой.

Благотворительный фонд «Константа» открыл сбор помощи для отчаявшейся многодетной матери, вы также можете помочь, отправив SMS со словом «константа» пробел «сумма пожертвования» (цифрами) на короткий номер 3443.

Подробная информация на сайте фонда constanta-fund.ru. Публикация подготовлена с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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