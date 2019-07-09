В Тверской области у 12% людей не хватает денег на существование

Тверская область заняла 46-ю строчку в рейтинге субъектов России по уровню доходов населения. Это чуть ниже середины списка, в котором всего 85 участников – все регионы страны и города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

Среди прочего исследование, проведённое аналитиками «РИА-Рейтинг», учитывало доли людей, живущих за чертой бедности и чертой крайней бедности.Черта бедности – это некий нормативный уровень денежных доходов человека или семьи, который обеспечивает физический прожиточный минимум. То есть формально бедность начинается, если уровень дохода на каждого члена семьи находится ниже установленного прожиточного минимума. Для Тверской области эта сумма сегодня составляет 10 843 руб. 14 коп. на душу населения. Для трудоспособных взрослых граждан и детей она несколько выше, для пенсионеров – ниже.

Что касается понятия «крайняя бедность», то ему практически не даётся формальных определений, кроме того, что крайнюю бедность приравнивают к нищете, а значит, голоду, невозможности удовлетворять даже минимальные физиологические потребности.

По данным исследования, самый высокий уровень дохода у жителей Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономных округов. В лидере списка, Ямало-Ненецком АО, доля людей, живущих за чертой бедности, составила 6,2%, а доля тех, кто может быть признан нищим, – менее одного процента (0,8%).

Хуже всех, по подсчётам аналитиков, дела обстоят в Тыве, на Алтае и в Калмыкии. Доля людей, живущих за чертой бедности в аутсайдере рейтинга, Республике Тыва, составляет 40,1%.

В столице России Москве, расположившейся на седьмой строчке рейтинга, за чертой бедности живут чуть более 7% людей, а за чертой крайней бедности – полпроцента. В Санкт-Петербурге (девятая строчка списка) бедных столько же, сколько в Москве, – 7,1%, нищих же немного больше – 0,8%.

В Тверской области, по данным исследования, за чертой бедности находится 12% населения. А за чертой крайней бедности, то есть в нищете, живёт 1,1%.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Давид МАМАГУЛАШВИЛИ, директор Института экономики и управления ТвГУ, кандидат экономических наук:

– Я категорически против термина «крайняя бедность». Этого понятия в цивилизованном мире вообще быть не должно, достаточно и черты бедности. Ведь она уже означает положение «SOS». Двенадцать процентов людей живут за чертой бедности. Это означает, что их доходов не хватает даже на удовлетворение физиологических потребностей. То есть у них не хватает денег даже на то, чтобы получить необходимое для существования количество калорий. Те же, кто живёт за чертой крайней бедности, – это люди, реально нищенствующие и даже голодающие.

Нормален ли для состояния нашей экономики показатель 12%? Это невозможно оценить. Например, есть семья, там десять детей и один из них голодный – это нормально? Конечно же, нет. Для любого цивилизованного государства наличие даже одного человека, который голодает, не должно быть нормальным.

Кроме всего сказанного, я могу допустить, что цифры формальных показателей по сравнению с реальным положением вещей занижены. Предполагаю, что число остро нуждающихся людей может приближаться к 20-25%.