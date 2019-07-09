2019-07-09T19:33:53+03:00
Политика

Губернатор Игорь Руденя: в Тверской области необходимо обеспечить рост числа предприятий малого  и среднего бизнеса

На заседании регионального правительства обсудили, как поддержать предпринимателей
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Игорь Руденя поставил перед коллегами задачу - бизнес поддержать. Фото: пресс- Служба ПТОИгорь Руденя поставил перед коллегами задачу - бизнес поддержать. Фото: пресс- Служба ПТО
Изменить размер текста:

Первый вопрос повестки дня на заседании областного правительства 9 июля был посвящён реализации в регионе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

- Президент РФ Владимир Путин на форуме «Малый бизнес – национальный проект» подчеркнул, что необходимо обеспечить не просто поступательное, а качественное развитие малого и среднего бизнеса. В Тверской области реализуются 5 региональных составляющих нацпроекта. Ключевая задача – обеспечить рост числа малых и средних предприятий, а также трудоустроенных в них граждан, — отметил губернатор Игорь Руденя.

К 2024 году планируется увеличить количество предприятий с 47,4 тыс. до 52,2 тыс. (на 10%), занятых на них жителей региона — со 176 тыс. до 211 тыс. человек (на 20%).

Предусмотрено существенное увеличение вклада малого и среднего бизнеса в валовой региональный продукт: с 33,4% в 2019 году до 40,8% в 2024 году. Для достижения этих показателей глава региона поставил задачу реализовать комплекс мер по консультационной, имущественной и финансовой поддержке предпринимателей. Это обеспечение льготного доступа малого и среднего бизнеса к кредитным ресурсам и производственным площадям, формирование единой региональной системы поддержки предпринимателей.

Обеспечение инвесторов земельными участками — одно из условий развития бизнеса на территории области. По итогам обсуждения вопроса Игорь Руденя дал поручение о формировании регионального земельного банка, где будет собрана информация обо всех доступных для предпринимателей участках. Их предоставление в пользование будет осуществляться на льготных условиях.

Справка «КП»:

На реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в Тверской области в 2019 году заложено более 423 млн рублей. Из них более 211 млн рублей — по линии Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства. Более 43 млн рублей в этом году будет направлено на развитие экспортно-ориентированного бизнеса. Более 20 млн рублей заложено на поддержку малого и среднего бизнеса в моногородах, свыше 72 млн рублей — на создание и развитие Центра «Мой бизнес». В Центре предприниматели смогут получить по принципу «одного окна» различные госуслуги, консультации, пройти обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Двое младенцев пострадали в ДТП в Тверской области
Артиллерийский снаряд нашли и обезвредили в Тверской области
Первые два купола подняли на Спасо-Преображенский собор в Твери
Более полусотни нелегальных граффити закрасят на улицах Твери
В Твери изменилась стоимость аттракционов в Городском саду
Гроза и сильный ветер надвигаются на Тверскую область
В Твери начали ремонтировать площадь у стелы "Город воинской славы"
Из-за очередей в ЕРКЦ Твери открыли дополнительные окна обслуживания клиентов
За полгода на предприятиях Тверской области погибли пять человек
В результате ДТП легковушка вылетела на тротуар и врезалась в магазин в центре Твери
В Твери пациентка получила травму головы, упав с медицинской каталки
В Твери практически завершен ремонт бывшей "Бастилии"
Жители Твери не могут пробиться в ЕРКЦ
В Тверской области продавали консервы с истекшим почти год назад сроком годности
В Твери легковушка упала с моста на Московском шоссе
Житель Тверской области задержан за сбыт наркотиков