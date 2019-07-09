Губернатор Игорь Руденя: в Тверской области необходимо обеспечить рост числа предприятий малого  и среднего бизнеса

Первый вопрос повестки дня на заседании областного правительства 9 июля был посвящён реализации в регионе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

- Президент РФ Владимир Путин на форуме «Малый бизнес – национальный проект» подчеркнул, что необходимо обеспечить не просто поступательное, а качественное развитие малого и среднего бизнеса. В Тверской области реализуются 5 региональных составляющих нацпроекта. Ключевая задача – обеспечить рост числа малых и средних предприятий, а также трудоустроенных в них граждан, — отметил губернатор Игорь Руденя.

К 2024 году планируется увеличить количество предприятий с 47,4 тыс. до 52,2 тыс. (на 10%), занятых на них жителей региона — со 176 тыс. до 211 тыс. человек (на 20%).

Предусмотрено существенное увеличение вклада малого и среднего бизнеса в валовой региональный продукт: с 33,4% в 2019 году до 40,8% в 2024 году. Для достижения этих показателей глава региона поставил задачу реализовать комплекс мер по консультационной, имущественной и финансовой поддержке предпринимателей. Это обеспечение льготного доступа малого и среднего бизнеса к кредитным ресурсам и производственным площадям, формирование единой региональной системы поддержки предпринимателей.

Обеспечение инвесторов земельными участками — одно из условий развития бизнеса на территории области. По итогам обсуждения вопроса Игорь Руденя дал поручение о формировании регионального земельного банка, где будет собрана информация обо всех доступных для предпринимателей участках. Их предоставление в пользование будет осуществляться на льготных условиях.

Справка «КП»:

На реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в Тверской области в 2019 году заложено более 423 млн рублей. Из них более 211 млн рублей — по линии Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства. Более 43 млн рублей в этом году будет направлено на развитие экспортно-ориентированного бизнеса. Более 20 млн рублей заложено на поддержку малого и среднего бизнеса в моногородах, свыше 72 млн рублей — на создание и развитие Центра «Мой бизнес». В Центре предприниматели смогут получить по принципу «одного окна» различные госуслуги, консультации, пройти обучение.