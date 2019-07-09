Как организовать уборку мусора в лесу в Тверской области своими силами

Мусором, валяющимся где попало, уже никого не удивишь. Немногие, к сожалению, выехав на берег речки или в лес на пикничок, собирают за собой бутылки-бумажки-пакетики. Вот и тлеют горы остатков человеческой жизнедеятельности. Даже в густой чаще леса попадаются. Как правильно организовать работу жаждущих бороться с мусором сознательных граждан, «КП»-Тверь» рассказала специалист отдела экологического просвещения и туризма Центрально-Лесного заповедника Ирина Андрианова.

Шаг 1. Ищем волонтеров.

Если своими силами решить проблему не удается, придется проявить организаторские способности и собрать добровольцев. Можно поискать добровольцев среди знакомых, а можно развернуть агитацию на просторах социальных сетей. До потенциальных участников экологической акции можно достучаться через СМИ или посредством размещения информации в группах различных социальных сетей. Здравомыслящие администраторы пойдут вам навстречу и наверняка не откажут в просьбе разместить социально значимую рекламу.

Шаг 2. Организуем встречу.

Организовать волонтерскую встречу лучше в выходной день. Продолжительность уборки должна варьироваться от двух до четырех часов, в зависимости от объема работ. При этом стоит подумать об отдыхе, а также легком перекусе для добровольцев, который станет еще одним способом объединить людей, преследующих одинаковые цели. Стоит с собой захватить и тент от дождя, ведь непогода в любой момент может попытаться внести свои корректировки. Чтобы замотивировать добровольцев на будущие свершения, можно раздать им памятные сувениры. Раздобыть их можно в офисах организаций, которые занимаются охраной окружающей среды.

Шаг 3. Ищем инвентарь.

Если у вас небольшой фронт работ, можно и самим сброситься и закупить мешки и перчатки. Но если мусорные горы слишком велики, то ищем помощников: можно обратиться к экологическим организациям, меценатам или к представителям власти.

Шаг 4. Пишем письма чиновникам.

За вывоз собранного мусора в итоге придется заплатить, причем сумма может быть значительной. Чтобы решить животрепещущий вопрос, необходимо составить обращение к главе местной администрации и Совету депутатов муниципального образования, которые могут помочь решить проблему. В официальной бумаге необходимо: - представиться; - описать инициативу, указать точное место уборки и дату, когда планируется её проведение; - обозначить примерное число собранных в будущем мешков.

Шаг 5. Так чья же земля?

Стоит узнать, к какой категории земель относятся площади, на которых будут проведены работы. Если они находятся в границах населенного пункта, то работа с местной администрацией пойдет проще, ведь это непосредственная вотчина чиновников. В том случае, если земля находится за пределами населенного пункта, придется немного попотеть. Так, законодательство, к примеру, не устанавливает ответственного за уборку мусора в лесном фонде. Получается, что администрация не имеет права своими силами там работать, однако вывезти собранное может. На этот случай в бюджете заложена специальная статья на «ликвидацию несанкционированных свалок».

Шаг 6. Контроль.

Даже когда мусор собран и его остается лишь вывезти, расслабляться не стоит. Надо обязательно проследить, чтобы мешки были вывезены. Дело в том, что проходящие мимо «любители природы» могут начать оставлять рядом с ними свой мусор. В итоге собранные отходы увезут, а остальные так и останутся лежать.