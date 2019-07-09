2019-07-09T12:26:06+03:00
Общество

Любовь начинается с Tinder. Всего за 499 рублей

Новое партнерство позволит клиентам МегаФона воспользоваться уникальным предложением при поиске друзей
Ирина СЕРГЕЕВА
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МегаФон объявляет о партнерстве с одним из крупнейших международных сервисов онлайн-знакомств TinderМегаФон объявляет о партнерстве с одним из крупнейших международных сервисов онлайн-знакомств Tinder
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Всероссийский оператор цифровых возможностей МегаФон объявляет о партнерстве с одним из крупнейших международных сервисов онлайн-знакомств Tinder. Благодаря партнерству клиенты МегаФона получают эксклюзивные условия на премиальные функции приложения.

Новое партнерство позволит клиентам МегаФона воспользоваться уникальным предложением при поиске новых друзей и знакомств – подпиской на TinderGold за 499 рублей в месяц. Среди преимуществ TinderGold - премиального статуса сервиса:

- бесплатный Boost и возможность для пользователя на полчаса войти в ТОП показов, - неограниченное число лайков и пять суперлайков в день, - возможность отслеживать судьбу своих лайков, - доступ к ленте топ-профилей, - возможности искать пары по всему миру, - персональные настройки приватности и отсутствие рекламы.

Клиенты МегаФона смогут использовать Tinder даже при отрицательном балансе и безлимитный трафик независимо от тарифного плана. По данным Tinder, в неделю с помощью приложения организуется до 1,5 миллиона встреч.

«МегаФон продолжает расширять цифровую экосистему для своих абонентов и создает новые партнерства и сервисы. Коллаборация с одним из крупнейших сервисов знакомств позволит предоставить пользователям качественный и современный сервис от профессионалов дейтинга с лучшим предложением на рынке по цене на подписку. В сервисе уже 500 000 пользователей по всей России и есть активная аудитория абонентов МегаФона, которые будут на особом положении именно благодаря нашему сотрудничеству с Tinder», - отмечает Максим Зимин, руководитель по медиасервисам МегаФона.

Получить доступ к TinderGold и завести новые интересные знакомства крайне просто – просто подключите услугу от МегаФона на сайте tinder.megafon.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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