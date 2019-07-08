Губернатор Тверской области в десятке самых медийных глав регионов

Игорь Руденя снова в фаворе у рейтингов. В свежем исследовании компании «Медиалогия» он вошел в «десятку» лидеров медиарейтинга губернаторов за июнь, заняв 9-е место по России. Среди глав регионов ЦФО руководитель Верхневолжья занимает 3-е место.

Напомним, рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 51 тыс. источников: ТВ, радио, газеты.

Как поясняют аналитики «Медиалогии», главным событием, которому средства массовой информации уделили наибольшее внимание, стала рабочая встреча Президента РФ и губернатора Игоря Рудени 25 июня. Большой отклик в СМИ нашли экономические новости региона в июне. Многие издания сообщили, что общий объём предполагаемых инвестиций, привлечённых в Тверскую область по итогам Петербургского международного экономического форума-2019, составит около 55 млрд рублей. В числе знаковых партнеров региона – «Ростех», «Роскосмос», «ВЭБ.РФ», «Автодор», «1С», «Вымпелком».

Еще один значимый информационный повод – перспективы создания в Твери Центра ядерной медицины. Этот вопрос губернатор Игорь Руденя обсудил в рамках ПМЭФ-2019 с председателем правления группы компаний «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» Аркадием Столпнером.

Помимо этого, губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, в повестку которой вошли вопросы исполнения федерального бюджета в части реализации национальных проектов, утверждения плана реализации Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года, а также поддержки социально-экономического развития моногородов.

Аналитики отметили так же ряд других инфоповодов, положительно сказавшихся на рейтинге тверского губернатора.