78-летняя велопутешественница из Твери Юлия Михайлюк за два месяца проехала более 1000 км по дороге на Нарьян Мар

Два месяца прошло, как 78-летняя Юлия Михайлюк выехала на велосипеде из Твери в сторону севера. Напомним, свое 24-е путешествие она посвятила сыновьям. Сначала она поедет на север до Нарьян-Мара. А потом к началу августа - на юг, в Крым, где в этом году будут отмечать пятилетие воссоединения с Россией.

Однако, оказывается дорога может вносить коррективы и диктовать свои правила. И если не перечеркивать заранее запланированный маршрут, то заметно меняется сам настрой всего путешествия.

В течение мая Юлия Михайлюк пару раз присылала мне сообщения, обозначая свое местонахождение. И вот целый месяц тишины. Не выдерживаю и набираю ее номер сама, вплоть до того момента, пока мне не отвечает знакомый голос.

На часах 12.00, но я уже не удивляюсь тому, что в трубке идет нескончаемый шум проносящихся мимо фур. А потому время от времени мы совсем не слышим друг друга. Приходится пережидать..

- Ирочка, здравствуй. Позади Чебаксары, Йошкар-Ола. Сейчас еду по Татарстану. То дождь, то ветер встречный... Но, ничего. Утром 8 июля выехала из Казани. Хоть солнышко выглянуло, а то я уже забыла его. Казань я очень люблю, но впервые мне не удалось по ней погулять. До этого не спала ночь, и в Казани тоже не удалось, сидела на вокзале. Получается, идут третьи сутки без сна. А когда не спишь, не то настроение, не до прогулок. Надеюсь, вот сегодня попроситься на ночлег в деревне. Может кто и пустит. Так что, Ирочка, все хорошо...

Слушаю и понимаю, что что-то не так. Голос тот же, а вот узнаваемого фирменного боевого духа Юлии Михайлюк нет. Она кажется очень печальной и усталой.

Из Твери Юлия Михайлюк выехала 15 маяФото: Ирина ТАРАСОВА

- У вас какие-то сложности?

- Нет, все неплохо. Просто какая-то грусть сильная... Из головы мама и папа не выходят. Это моя самая больная тема. Папу я знаю, что не найду, а маму я потеряла. Её уже нет 23 года, а моя тоска по ней становится все сильнее и почему-то именно в дороге все обостряется. А папа мой пропал без вести в годы Великой Отечественной войны. А так как мы не знали, где он погиб и был ли похоронен, все время была надежда, что, а вдруг он жив? Или вдруг раненый пришел после войны и жил какое-то время...

Я всю жизнь с малых лет ищу папу, его следы. Не так давно в Хабаровске нашла его деревню и упоминание моего папы - Лаптева Ивана Васильевича... Когда в Воронеж приеду, то обязательно постою на улице Лаптева. А на днях Кировскую область я проезжала и там тоже деревня Лаптево обнаружилась, и я была очень рада..

Шум машин опять перекрывает наш разговор.

- Ирина, совсем ничего не слышно. Давайте так, когда доберусь до Ульяновска, то дам знать. Это будет через пару дней. Так что до созвона. Всем большой привет!