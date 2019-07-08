«Парламентский день» в Калязинском районе Тверской области

Калязинский район - один из наиболее экономически благополучных муниципалитетов Тверской области. По эффективности использования бюджетных средств он в прошлом году занял второе место по региону. В последнее время здесь успешно развивается туризм, с каждым годом увеличивается количество туристов, открываются новые туристические объекты. Активизация произошла во многом благодаря вновь образованному министерству туризма Тверской области, которое выделяет субсидии на открытие туристических объектов. Калязинские предприниматели также активно участвуют в этом процессе.

«Парламентский день» в Калязине начался с осмотра объектов местной туристической инфраструктуры. Поскольку город расположен на Волге, основной поток туристов прибывает сюда водным путём. Калязин принимает наибольшее количество судов среди других приволжских городов Верхневолжья. В прошлом году здесь сделали остановку около 170 круизных теплоходов, в нынешний сезон ожидается уже 180. Калязинский порт способен принимать корабли любого класса, вплоть до четырёхпалубных, вмещающих свыше трёхсот туристов. Во время стоянки, которая длится несколько часов, гости города совершают экскурсии, знакомятся с местными достопримечательностями.

Областное министерство туризма последовательно внедряет систему грантовой поддержки профильной сферы. Гранты получают самые перспективные, реально действующие и интересные проекты. Депутаты убедились в этом, посетив один из объектов, получивших в прошлом году на основании конкурсного отбора областную субсидию на финансовое обеспечение затрат по созданию - музей «Волгари». Менее чем за год компания «Пилигрим» сумела создать интереснейшую экспозицию, рассказывающую про историю затопления Калязина и особенностях судоходства на Волге, о повседневной жизни местного населения. Очень удобно расположение музея: он находится практически на территории порта, поэтому доступен каждому туристу, прибывающему в город по реке.

Однако речной туризм - не единственный способ познакомиться с достопримечательностями Калязина. Не меньшей популярностью пользуются автобусные маршруты, причём они разработаны таким образом, что знакомят гостей региона не только с Калязином, но и с близлежащими городами: Бежецком, Кашином, Кесовой Горой.

Ещё один пункт в рамках «Парламентского дня» - районный Дом ремёсел. Это центр по обучению калязинского кружевоплетения на коклюшках и музей разнообразных кружев. Здесь также можно научиться лоскутной технике шитья, росписи, вышивке, изготовлению народных костюмов, оберегов, мягкой игрушки. И одновременно это объект туристического показа, который ежегодно принимает до 10 тысяч посетителей.

- То, что вы делаете, - это здорово! Храните, берегите традиции, тем более, что местная власть в лице главы администрации Константина Геннадьевича Ильина, насколько я понял, вас поддерживает и морально, и, по мере возможностей, финансово, - заключил после осмотра экспозиции председатель постоянного комитета по социальной политике Артур Бабушкин.

Директор Дома ремёсел, его основатель и бессменный руководитель Надежда Березина согласилась с этим мнением, заметив, что добиться признания у районных властей сначала было непросто, но, когда пришло понимание нужности Дома ремёсел, важности сохранения уникальных калязинских народных промыслов, благодаря поддержке администрации удалось решить вопрос с расширением помещения, ремонтом, созданием нормальных условий для размещения экспозиций и работы мастер-классов. На эти цели выделено 3,6 млн. рублей из областного и местного бюджетов. В планах - благоустройство прилегающей территории, налаживание производства сувениров, запуск анимационных программ для туристических групп, открытие филиала в Заречной части города - месте, куда причаливают туристические лайнеры. Большие перспективы и у нового большого проекта - создания Дома кружева. Причём кружева - это не только текстиль, но и резьба по дереву, художественная ковка, вышивка, плетение и т. п.

Итоги «Парламентского дня» депутаты подвели на «круглом столе» «Эффективное использование туристского потенциала Калязинского района».

Инициатива, энтузиазм, творческий подход, поддержка со стороны местных и региональных властей - вот главные составляющие успешного развития туристического бизнеса на муниципальном уровне. В свою очередь, Калязинский район демонстрирует отличное знание местных условий и традиций, умение заинтересовать гостей Верхневолжья необычными, креативными предложениями.

- Калязинский район показывает хорошие результаты в развитии экономики, здесь успешно действуют машиностроительные предприятия, - сказал председатель постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству Олег Лебедев. - Это муниципальное образование, пожалуй, лучшее в Тверской области по развитию туризма. Внутренний, речной туризм сегодня очень востребован, и опыт Калязина весьма интересен. Хотелось бы, чтобы этот опыт брали на вооружение и другие наши муниципалитеты. Те же трудности, которые объективно существуют с реконструкцией некоторых исторических объектов, мы будем решать общими усилиями.

Глава Калязинского района Константин Ильин большие надежды возлагает на реализацию приоритетного инвестиционного проекта Тверской области «Волжское море», инициированного губернатором Игорем Руденей.

- В рамках проекта будет произведена реконструкция четырёх исторических улиц Калязина, - делится планами глава района. - Средства на это выделены из федерального, областного и местного бюджетов: всего 170 миллионов рублей. На этих улицах после реконструкции мы планируем открыть порядка 20 объектов для развития туризма. Один из таких объектов, небольшая гостиница, только что открылся. Планы на дальнейшее есть, у нас работает координационный совет по развитию туризма, который активно взаимодействует с бизнесом. Мы совместно обсуждаем все вопросы, решаем проблемы и будем прилагать все усилия, чтобы туризм как сектор развития экономики в Калязинском районе успешно развивался.

Доходы от туризма, конечно, не самая главная статья районного бюджета. Стабильно действующим сектором экономики Калязинского района по-прежнему остаётся сельское хозяйство. Локомотивом же промышленного производства по праву считается филиал АО «РСК „МИГ “» - предприятие, продукция которого встроена в технологическую цепочку одного из лидеров российской военной авиации. Эффективно выполняя ответственные заказы, модернизируя и развивая производство, предприятие вносит большой вклад в обеспечение безопасности и укрепление обороноспособности России.

Внедрение новых современных технологий потребовало и новых профессий. Подготовкой специалистов в Калязине традиционно занимается машиностроительный колледж имени Полежаева. Благодаря кадровым потребностям завода, колледж возобновил подготовку студентов по своему главному профилю - технологии машиностроения.

Значительное внимание руководство предприятия уделяет социальной сфере. Завод до сих содержит медсестру, врача, поддерживает детские оздоровительные программы.

- Мы участвуем в жилищной программе, выплачиваем нашим молодым работникам проценты по ипотеке, - говорит директор завода, депутат Собрания депутатов Калязинского района Алексей Рыкин. - Каждого человека волнует не только где работать, но и где отдохнуть, его дом, семья. Поэтому нужно создавать условия для нормальной жизни и за пределами производственной территории. В районном Собрании депутатов значительное количество руководителей предприятий, а опыт управления большими трудовыми коллективами помогает успешно решать социальные проблемы наших граждан.

Локомотивом же промышленного производства района по праву считается филиал АО «РСК „МИГ “» - предприятие, продукция которого встроена в технологическую цепочку одного из лидеров российской военной авиации. Фото: пресс-служба ЗСТО

Важной частью программы «Парламентского дня» стала встреча с общественностью Калязинского района. Депутаты рассказали о важнейших региональных законах, принятых в последнее время, и о ближайших новациях областного законодательства. Значительную часть встречи занял прямой диалог с местными активистами. Были заданы вопросы по широкому кругу проблем, волнующих жителей района. Это и неустойчивая мобильная связь, и сохранение исторических зданий, и организация торговли в сельской местности. Большинство вопросов касалось социальной сферы, в том числе законодательной поддержки инвалидов и многодетных семей, «детей войны», работников бюджетной сферы. Председатель комитета по социальной политике Артур Бабушкин подробно рассказал о региональных законах, направленных на решение данных проблем.