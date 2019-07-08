2019-07-08T16:30:41+03:00
Политика

Депутаты, спортсмены, врачи и члены Общественной палаты посетили загородные лагеря под Тверью

Одни проверили условия отдыха детей, другие - рассказали о здоровом образе жизни
Алина ПЕТРОВА
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Общественники и депутаты посетили детские оздоровительные лагеря. Фото: пресс-служба ТГДОбщественники и депутаты посетили детские оздоровительные лагеря. Фото: пресс-служба ТГД
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В рамках проекта «Здоровое будущее» в загородном образовательно-оздоровительном лагере «Ровесник» врачи рассказали школьникам о пользе правильного питания, его положительном влиянии на организм и несложных правилах, которые необходимо выполнять, чтобы сохранить крепкое здоровье на долгие годы. Тема вызвала большой интерес у подрастающего поколения, тем более что сейчас здоровый образ жизни – это тренд. Ребята принимали участие в обсуждении и с энтузиазмом отвечали на задаваемые вопросы. Самые активные были награждены почётными грамотами и памятными призами.

После учебной беседы дети отправились на разминку, проведённую профессиональным тренером, и с удовольствием выполнили спортивные упражнения.

В детском лагере. Фото: пресс-служба ТГД

В детском лагере. Фото: пресс-служба ТГД

В лагере «Ровесник» акция «Здоровое питание – активное долголетие» проходила впервые, однако агитационные мероприятия в рамках проекта «Здоровое будущее» среди школьников и даже их родителей проводились и раньше.

- Наша задача охватить проектом максимальное количество возрастных групп. Это и младшие школьники, и старшеклассники, и учащиеся среднеспециальных заведений. На данном этапе рассказываем о здоровом образе жизни, правильном питании, а в дальнейшем список тем обучающих лекций будет расширен, - рассказал депутат Тверской городской Думы Сергей Денисов.

В этот же день лагерь «Ровесник» посетили и члены Общественной палаты города Твери. Целью их поездки стала проверка условий отдыха детей. Представители общественности осмотрели территорию лагеря, жилые корпуса, поинтересовались питанием и мероприятиями по проведению досуга.

Сегодня лагеря, пусть и построенные еще в советские времена, поддерживаются в хорошем состоянии, территории огораживаются и находятся под охраной. В «Ровеснике» круглосуточное медицинское наблюдение. Дети проживают в светлых, просторных и теплых корпусах со всеми удобствами. Работают с ними квалифицированные педагоги. Питание 5-и разовое, ежедневно в меню присутствуют свежие фрукты, выпечка, соки и сладости.

- Несмотря на то, что дети находятся под постоянным присмотром и их досуг хорошо спланирован, лагеря нуждаются в дополнительных спортивных площадках и игровых зонах, которые сделают отдых детей ещё более активным и полезным,- подвела итог поездки руководитель комиссии по вопросам культуры, образования и спорта Общественной палаты города Твери Светлана Шепет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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