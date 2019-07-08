Компания «И.Д.К.» будет осуществлять строительный контроль за ремонтом дорог Новгородчины

Компания «Испытания. Диагностика. Контроль» (ООО «И.Д.К.») в 20-ке лучших предприятий Северо-Запада России. Это команда профессионалов, уже много лет успешно работающих в строительстве и реконструкции дорог и искусственных сооружений. Специалисты ООО «И.Д.К.» контролируют качество и экологичность дорожно-строительных работ, осуществляют надзор за состоянием искусственных сооружений.

Компания участвовала в строительстве серьёзных, в государственном масштабе, объектов. - Силами наших специалистов проводились работы по строительному контролю на ряде крупнейших объектов. Мы участвовали в строительстве трассы М-11. Могу отметить также реконструкцию кольцевой автодороги Санкт-Петербурга и работы на автотрассе М-5 «Урал», - поясняет генеральный директор компании «Испытания. Диагностика. Контроль» Александр Васильев. – Нашими силами производились лабораторные испытания при возведении Керченского моста. Мы обеспечивали строительный контроль на объектах скоростных трасс в районах Крайнего Севера и Восточной Сибири.

В текущем сезоне «И.Д.К.» приняла участие и победила в конкурсе на оказание услуг по осуществлению строительного контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения в Окуловском, Любытинском, Боровичском, Валдайском муниципальных районах Новгородской области. Работая в рамках данного контракта, специалистам «И.Д.К.» предстоит согласовывать рабочую документацию, проекты производства работ, технологические карты, схемы и технологические регламенты до передачи на рассмотрение заказчику. Дать оценку составу и эффективности функционирования службы производственного контроля качества у Подрядчика. Осуществлять входной контроль полноты и качества проектной документации, проектов производства работ, технологических карт, схем и регламентов, произведенных работ. Участвовать в приемке геодезической разбивочной основы, контролировать плановое и высотное положение и фактические размеры элементов и отдельных конструкций, проводить другие работы. Необходимо отметить, что важным фактором, влияющим на качество предоставляемых компанией услуг является наличие серьёзно оснащённой сертифицированной технической лаборатории, позволяющей проводить доскональный анализ на каждом этапе строительства. Только при наличии таких исследований можно говорить о полном соответствии строительства технологиям и ГОСТам.

Закончить работы компания должна 30 ноября 2020 года.