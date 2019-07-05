В Твери будет реализовано 26 проектов в рамках Программы поддержки местных инициатив

В районах Твери начались работы по реализации проектов по благоустройству придомовых территорий в рамках Программы поддержки местных инициатив (ППМИ), средства на реализацию которой выделяются из регионального бюджета при софинансировании из муниципальной казны при обязательном участии жителей.

Несколько месяцев назад жильцы домов по адресам: улица Конопляниковой, 23 и Октябрьский проспект, 97 на общем собрании приняли решение о необходимости увеличения количества машиномест в своих дворах.

- Чтобы претворить планы в жизнь горожане вступили в ППМИ, и теперь подрядные организации уже приступили к благоустройству территорий под парковочное пространство. Эти объекты стали первыми, где стартовали работы в рамках Программы поддержки местных инициатив, - комментируют в администрации города.

В Заволжье инициативные жители совместно с администрацией района разработали 7 проектов благоустройства по следующим адресам:

- Артиллерийский переулок, 7 (благоустройство придомовой территории);

- улица Коноплянниковой 23 (устройство парковки);

- улица Луначарского 9 к.1 (устройство резинового покрытия на детской площадке);

- улица Скворцова-Степанова, 34 и 36 (благоустройство придомовой территории);

- Молодежный бульвар, 5 (благоустройство контейнерной площадки);

- улица Луначарского 9 к.1 (устройство площадки для сбора ТБО с отсеком для крупногабаритного мусора);

- улица П. Савельевой, 48 к. 4, к.5.

В Пролетарском районе сформировано 5 проектов по благоустройству от граждан, проживающих в многоквартирных домах по адресам:

- 50 лет Октября, 28 (благоустройство придомовой территории);

- Октябрьский проспект, 34 (установка ограждения);

- улица Б. Полевого 2 к. 1 (устройство системы видеонаблюдения);

- пересечение улиц Циолковского и новостроек (установка детской площадки);

- улица 3-я Пухальская (ремонт дороги).

Жители Центрального района намерены реализовать 6 проектов по адресам:

- улица Коробкова, 2 (благоустройство дворовой территории);

- Смоленский переулок. 7 (установка детской площадки);

- улица Коробкова, 14 (обустройство гостевой площадки для временного размещения автомобилей);

- переулок Трудолюбия, №4 корп. 2 и 3 (благуостройство территории жилого комплекса «Затьмацкий посад»);

- Смоленский переулок. 7 (монтаж системы видеонаблюдения);

- проспект Победы, 7 корп. 3 (установка автоматики и линии наружного освещения на придомовой территории).

В Московском районе в этом году планируется реализовать 8 проектов по адресам:

- Октябрьский проспект, 99 (обустройство детской площадки в 2 этапа);

- улица Можайского, 69 (устройство системы видеонаблюдения, устройство зоны отдыха);

- улица Можайского, 62.к.1 (устройство площадки для воркаута);

- улица Склизкова, 116 к.1 (обустройство детской площадки);

- Октябрьский проспект, 97 (устройство парковки);

- бульвар Гусева, 16, 20, 22 (благоустройство придомовой территории).

В настоящее время конкурентные процедуры по отбору подрядчиков на реализацию проектов в основном уже проведены администрациями районов города. Завершить реализацию всех 26 проектов в рамках Программы поддержки местных инициатив планируется в сентябре.