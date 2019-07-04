Составлен перечень аварийно-опасных дорог Тверской области

Перечень самых аварийно-опасных участков региональных автодорог составили совместно специалисты Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области и инспекторы региональной ГИБДД. Речь идёт об отрезках дорог, на которых за 2018 год произошло наибольшее количество аварий. Всего насчитали 31 такой участок. Был проработан и комплекс мероприятий по снижению аварийности на этих участках. По итогам работы в мае и июне 2019 года дорожные службы установили на опасных отрезках дорог новые знаки, ограждения, информационные щиты и сигнальные столбики.

ОПАСНЫЕ ПОВОРОТЫ

В список опасных поворотов с ограниченной видимостью или малого радиуса вошли:

Лихославль – Барановка – Большое Плоское – Калашниково, 18-й км

Вышний Волочёк – Бежецк – Сонково, 15-й км

Москва – Рига – Андреаполь – Пено – Хитино, 66-й км

Кимры – Клетино – Дубна, 8-й км

Сорога – Залучье – Светлица, 10-й км

На всех этих поворотах установили предупреждающие водителей дорожные знаки «Направление поворота».

УЧАСТКИ С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ДТП

В список отрезков дорог, где по итогам 2018 года произошло наибольшее количество аварий, вошли:

Тверь – Ржев, 32-й км, 45-й км

Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна, 30–31-й км

Торжок – Осташков, 42-й км

Витязи – Духовщина – Белый – Нелидово, 165-й км

Старое направление по Кашину, 11-й км

Сергиев Посад – Рыбинск – Череповец, 92-й км

Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, 12-й, 20-й км

На всех этих участках установили информационные щиты, предупреждающие о высокой вероятности дорожно-транспортных происшествий.

СИГНАЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ И ОГРАЖДЕНИЯ

Сигнальные столбики обычно устанавливают на участках с плохо читаемой линией обочины, что может быть, например, при отсутствии искусственного освещения. Столбиками ограничили следующие отрезки дорог:

Тверь – Ржев, 45-й, 117-й км

Старое направление по Кашину, 11-й км

Сергиев Посад – Рыбинск – Череповец, 92-й км

Москва – Рига – Торопец – Плоскошь, 2-й км

Металлическое ограждение появилось на 62-м километре автодороги Калязин – Кашин – Горицы – Кушалино.

НОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

53-й километр автодороги Торжок – Осташков теперь нельзя проехать без остановки. Дорожный знак 2.4 «Уступите дорогу» там заменили на 2.5 «Движение без остановки запрещено».

На 8-м километре автодороги Глазково – Мухино новые знаки ограничивают скорость до 40 км/ч.