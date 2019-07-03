Более десяти лучших практик Калининской АЭС в области обеспечения безопасности отмечены комиссией Росэнергоатома

В состав проверяющей комиссии вошли 23 эксперта - это представители восьми АЭС России, Московского центра ВАО АЭС, Технологического филиала и центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом».

В числе положительных практик и сильных сторон при эксплуатации КАЭС эксперты назвали организацию интерактивной информационной системы по использованию опыта эксплуатации, регулярное проведение оценки эффективности программы управления ресурсом в соответствии с критериями МАГАТЭ, применение камер мобильной видеофиксации при выполнении персоналом работ на оборудовании и др.

Кроме того, комиссия отметила, что Калининская АЭС является первой среди атомных станций России, применившей на энергоблоке № 3 отечественный программный комплекс мониторинга риска «CRISS монитор». Он призван обеспечить безопасную эксплуатацию энергоблока с наименьшими экономическими потерями.

Подводя итоги проверки, председатель комиссии, заместитель руководителя Управления инспекции безопасности АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» Игорь Терехов отметил приверженность руководства и персонала Калининской АЭС принципам открытости и доверия, а также стремление предприятия развиваться в области обеспечения безопасности.

Подобные проверки проводятся на всех атомных станциях России с периодичностью раз в 4 года и направлены на оценку результативности достижения целей по безопасности, выявление сильных сторон и выработку рекомендаций по совершенствованию системы управления безопасностью. Проверке подлежат такие функциональные области, как управление, эксплуатация, инженерная поддержка, техническое обслуживание и ремонт, противопожарная и радиационная защита, противоаварийное управление, обращение с РАО и охрана окружающей среды, подготовка и квалификация персонала.