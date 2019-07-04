2019-07-04T13:47:40+03:00
Общество

Дожди не собираются отступать из Тверской области

На потепление рассчитывать тоже не стоит
Альберт БОЙКОВ
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Дожди и грозы плотно обосновались над ВерхневолжьемДожди и грозы плотно обосновались над ВерхневолжьемФото: Василий ХОДАРЕВ
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Июль в этом году выдался совсем не летним. Начавшиеся дожди не дают передышки, а заметное похолодание дополняет эту нерадостную картину. К сожалению, в ближайшие дни на смену погоды рассчитывать не стоит.

- Продолжается прохождение череды циклонов, центры которых находятся очень близко к Тверской области. Именно поэтому в столице Верхневолжья идут дожди, дует сильный ветер и падает атмосферное давление, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Так, субботний день начнется с ветра в 7 м/c, а отдельные его порывы будут и вовсе достигать 17 м/c. Не обойдется первый выходной день и без дождя, температура воздуха при этом вряд ли поднимется выше +14 градусов. В ночь на воскресенье показания термометра опустятся до +10, а днем может потеплеть уже до +19. Но и в этот день дождь не отступит, более того, он, вероятно, будет сопровождаться грозой. С началом новой рабочей недели погода практически не изменится. Будут властвовать дожди, сильный ветер и низкое давление. При этом есть шанс, что на небосклоне появится солнце, но надолго оно не задержится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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