Среднестатистическая семья из Тверской области всего за семь лет может накопить на собственную «двушку»

Тверская область заняла 66-ю строчку в рейтинге доступности жилья в регионах России. Специалисты составили рейтинг, проанализировав возможности среднестатистической семьи с одним ребёнком накопить на покупку типовой двухкомнатной квартиры в 60 квадратных метров.

Исследование провело и опубликовало агентство «РИА-Рейтинг». Первую строчку списка, как и год назад, заняла Магаданская область. По мнению составителей, чтобы накопить на «двушку», семье с одним ребёнком там понадобится всего 1,4 года. Хуже всего дела с покупкой жилья обстоят в Севастополе. Город-герой сменил на последней, 84-й, позиции аутсайдера пошлого года Республику Дагестан. Среднестатистической севастопольской семье из двух взрослых и ребёнка на покупку вожделенной квартиры придётся откладывать не менее 11,3 года.

Москва закрепилась на 37 строчке. Несмотря на дорогую недвижимость (за среднюю цену двухкомнатной квартиры в столице специалисты взяли 9,5 млн рублей) семья москвичей сможет накопить на квартиру совсем немногим более, чем за 5 лет.

Что касается Тверской области, мы оказались в нижней трети рейтинга, заняв 66-ю строчку из 84. На начало 2019 года минимальное количество лет, необходимых тверской семье, чтобы накопить на свою собственную «двушку», по мнению специалистов, составило 6,9 года. По сравнению с данными на 2018 год место тверичан в рейтинге не изменилось, но количество лет аскетизма во имя покупки типовой двухкомнатной квартиры сократилось (в 2018 специалисты прочили нам на это 7,3 года).

Несмотря на далёкую от лидерства позицию, цифра в семь лет кажется всё же слишком оптимистичной. Блиц-опрос, проведённый корреспондентами «КП»-Тверь» среди своих «среднестатистических» коллег и знакомых показал: тех, кто со своей зарплаты смог накопить на двухкомнатную квартиру, не прибегая к продаже недвижимости или ипотечной кабале, просто-напросто нет.

Что ж, давайте разбираться. За среднюю сумму, в которую обойдётся нам покупка типовой двухкомнатной квартиры в 60 квадратов, специалисты взяли 2,7 млн рублей (год назад это было 2,3 млн). Других данных составители не предоставляют, а потому обратимся к официальной статистике.

В начале 2019 года, а именно по данным на этот период делали свои расчёты составители рейтинга, средняя заработная плата в Тверской области составляла 30 517 рублей (данные Росстата за январь 2019 года). Это номинальная начисленная заработная плата, а значит, цифра не учитывает НДФЛ (налог на доходы физических лиц). Отняв НДФЛ, составляющий 13 % от номинальной начисленной зарплаты, получим, что в начале 2019 года среднестатистический житель Тверской области ежемесячно получал на руки примерно 26 550 рублей.

Сложив заработки мужа и жены, получаем 53 100 рублей. От этой суммы мы отнимем суммы прожиточного минимума на каждого члена семьи — двоих взрослых и ребёнка. Будем брать данные за последний квартал 2018 года, ведь именно по ним производятся расчёты для первого квартала 2019-го. Прожиточный минимум для каждого взрослого составлял тогда 10 984 рубля, а для ребёнка - 10 442 рубля в месяц. Отнимаем эти деньги, и у семьи остаётся условно свободная сумма в 20 690 рублей:

53 100 (руб.) - 10 984 (руб) - 10 984 (руб) - 10 442 (руб.) = 20 690 рублей.

Умножаем полученную сумму на 12 (количество месяцев в году) и получаем деньги, которые семья могла бы отложить на покупку квартиры, если бы отказывала себе абсолютно во всём: 248 280 рублей в год.

Чтобы получить количество лет, необходимых в данных условиях для того, чтобы накопить на свою квартиру, поделим стоимость квартиры на полученную сумму:

2 700 000 (руб.) : 248 280 (руб./год) = 10,87 лет.

Таким образом, по нашим подсчётам, среднестатистическая семья из Тверской области сможет накопить на квартиру почти через 11 лет (против 6,9 года, заявленных в исследовании). Заметим также, что реальное количество лет, скорее всего, будет ещё больше. Ведь жить годами только на прожиточный минимум, да ещё и растить ребёнка, весьма сомнительная перспектива, так как прожиточный минимум фактически является чертой бедности и включает в себя цену минимального набора продуктов и услуг, необходимых для выживания человека.

Да и составители рассматриваемого рейтинга тоже делают оговорку о том, что реальные траты российской семьи обычно больше чем та сумма, которая укладывается в официальный прожиточный минимум, поэтому исследование оценивает лишь потенциальные возможности накопления на квартиру для семей со средней по региону зарплатой и минимальными тратами, учитывая, к тому же, уже имеющиеся накопленные депозиты.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Давид МАМАГУЛАШВИЛИ, директор института экономики и управления ТвГУ, кандидат экономических наук:

- Я, к сожалению, не знаком с методологией подсчёта в данном исследовании, возможно, в нём есть логические обоснования. Но если взять две цифры - 6,9 года и 11 лет, я бы больше поверил во вторую. А вообще то, что творится в нашей экономике, логическому обоснованию зачастую не поддаётся. Зарплаты у нас назначаются не от количества затраченного труд: у нас нет такого понятия как измерение труда и, соответственно, понятия цены труда. Поэтому в каждой отрасли ценообразование в отношении зарплат происходит по-своему. Отрасль богатая – там получают больше, отрасль бедная - меньше. Примерно также у нас происходит и назначение цен на товары, в том числе, на недвижимость. Застройщик берёт к расчёту свои реальные затраты, коррупционные затраты и тому подобное. Сверху добавляется, как правило, очень большая надбавка. Кроме того, ценообразование может зависеть, например, от монополистического сговора. То есть тут тоже не существует каких-либо централизованных расчётов, показывающих адекватные затраты на один квадратный метр, их каждый застройщик считает сам по себе, а у государства, насколько я знаю, таких расчётов нет.