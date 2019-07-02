«Ростелеком»: качественный интернет в любой точке Тверской области

Больше не надо демонстрировать чудеса скалолазания и ловкости в поисках мобильной сети. Даже если вы находитесь в самой отдалённой от областной столицы деревне, с решением LTE-450 беспроводной интернет, а вместе с ним и все привычные городскому жителю сервисы будут с вами.

«Тверская область стала одним из первых регионов ЦФО, где «Ростелеком» представил новый стандарт связи LTE-450. С началом летнего сезона спрос на подключение растёт в геометрической прогрессии», - рассказывает и.о. заместителя директора Тверского филиала «Ростелекома», директор по работе с массовым сегментом Ольга Телеченко.

- Объяснить популярность нового решения просто. Наш регион - это более девяти тысяч населённых пунктов, и не во все из них можно проложить кабель. А предложенный «Ростелекомом» вариант позволяет пользоваться качественным высокоскоростным доступом в сеть в любой точке Верхневолжья.

ПРЕИМУЩЕСТВ - МАССА!

«Принципиальное отличие сети LTE-450 от привычной 4G - в радиусе покрытия. Если обычная базовая станция раздаёт сигнал на 8 км, то с LTE-450 этот показатель возрастает до 50 км. Благодаря этому скорость передачи данных составляет от 3 до 40 Мбит/с в зависимости от расстояния до вышки», - говорит руководитель направления группы организации продаж Александр Андропов.

Руководитель направления группы организации продаж Александр Андропов

Доступ к интернету обеспечивает компактный роутер, с установкой и настройкой которого справится любой пользователь. Стоимость устройства - 4600 рублей, причём его можно приобрести в рассрочку на год или на 24 месяца. Если же вы находитесь на удалённом от базовых станций участке, для усиления сигнала стоит купить комплект антенн, который обойдётся в 1947 рублей.

К одному роутеру можно подключить до 30 пользователей по wi-fi и ещё три дополнительных устройства по проводу. Так что если вы разрешите, то один модем сможет открыть доступ к Всемирной паутине не только вам, но и вашим соседям.

УДОБНЫЕ СЕРВИСЫ

Уезжая отдыхать в загородный дом или на дачу, нам хочется увезти с собой и часть городского комфорта.

LTE-450 не только даёт возможность быть всегда на связи, но и обеспечивает высокую скорость доступа в интернет. А это значит, что абоненты могут подключить ресурсоёмкие цифровые сервисы.

Например, «Интерактивное ТВ», предлагающее зрителю более 200 каналов, эфир которых можно в любой момент поставить на паузу или перемотать. Или мультимедийный сервис Wink, благодаря которому можно смотреть телепрограммы, фильмы и сериалы на любом устройстве: компьютере, планшете, смартфоне или Smart TV.

Если же абонентов «Ростелекома» волнует безопасность загородного дома, то им стоит воспользоваться сервисом «Видеонаблюдение». В решение входят внутренние и внешние видеокамеры, запись с которых ведётся в режиме 24/7 и передаётся по защищённым каналам в облако «Ростелекома». В архиве ролики могут храниться в течение семи, четырнадцати или тридцати дней в зависимости от тарифного плана. Управлять услугой можно через веб-сервис или мобильное приложение.

Кстати, до 31 июля камеры внутреннего видеонаблюдения можно приобрести по специальной цене - 2990 рублей вместо 4990.

#РостелекомТверь