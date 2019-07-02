2019-07-02T11:06:27+03:00
Общество

Тверь участвует в экспертном совете Минздрава

Председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев принял участие в рабочем заседании экспертов Минздрава России и Всемирной организации здравоохранения.
Алина ПЕТРОВА
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«Среди неинфекционных заболеваний по числу смертности лидирующие позиции занимают сердечно-сосудистые, онкология и сахарный диабет«Среди неинфекционных заболеваний по числу смертности лидирующие позиции занимают сердечно-сосудистые, онкология и сахарный диабетФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Работа экспертов была нацелена на формирование совместной оценки в обосновании дальнейших инвестиций в профилактику и борьбу с неинфекционными заболеваниями.

Весь накопленный международный опыт будет использован для определения экономического ущерба от хронических неинфекционных заболеваний в России и обоснования экономической эффективности рекомендованных ВОЗ популяционных мер укрепления здоровья и медицинской профилактики.

«Среди неинфекционных заболеваний по числу смертности лидирующие позиции занимают сердечно-сосудистые, онкология и сахарный диабет. Именно они, к сожалению, становятся причиной высокой смертности среди работоспособного населения. А если рассуждать с экономической стороны, то города несут так называемые скрытые потери бюджетов: некому работать, платить налоги, тратить заработанные средства. Поэтому главная задача, которая стоит перед руководителями муниципальных образований, это профилактика заболеваний не только по медицинскому направлению.

Главная задача, привлечь население к здоровому образу жизни не пропагандой и лекциями, а развитием инфраструктуры, строительством спортивных объектов, развитием профилактических программ,- рассказал председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.- Все эти задачи для нашего города актуальны, тем более что Тверь состоит в Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки».

По итогам встречи были согласованы задачи исследования и методология, а также достигнуты договоренности о совместной скоординированной работе на этапах сбора данных, математического анализа, подготовки отчета и разработки нового компонента исследования – психического здоровья. Также определено, что обсуждение итогов исследования состоится на III Всероссийском форуме по общественному здоровью, который пройдет в октябре 2019 года.

Председатель ТГД Евгений Пичуев. Фото: пресс-Служба ТГД

Председатель ТГД Евгений Пичуев. Фото: пресс-Служба ТГД

ИСТОЧНИК KP.RU

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