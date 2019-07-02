«Ура!» и «Прощание славянки»: Преображенский полк в Москве пополнят новобранцы из Тверской области

2 июля на плацу областного комиссариата на Малой Самаре было шумно. В этот день к торжественной отправке в роту почетного караула Преображенского полка готовились 10 лучших призывников Тверской области. О том, что на территории военкомата происходит что-то необычное, было слышно издалека. Но обо всем по порядку.

Несмотря на то что до начала церемонии оставалось около получаса, у КПП уже дежурили родственники призывников. Девушки, дети, мужчины и женщины ждали лишь одного - разрешения, когда они смогут еще раз увидеть своих пусть и внезапно повзрослевших, но все еще мальчишек.

Несмотря на приличное расстояние до плаца, собравшиеся прислушивались к тому, что происходило примерно в 100 метрах от них, за высокими заборами.

«Левой, левой, раз, два, три. Левой, левой ...» - и так несчетное количество раз. Затем громогласные команды офицера, марш «Прощание славянки» … Оставалось лишь ждать. Впрочем, за 15 минут до начала родственников наконец-то пропустили на территорию комиссариата, а спустя еще минут пять и на сам плац. Тут же близкие призывников начали доставать гаджеты и снимать, снимать, снимать ...

На плацу призывники маршировали вместе с офицеромФото: Альберт БОЙКОВ

Пока к трибуне подходили официальные лица, офицер, ответственный за призывников, шепотом отрабатывал с подопечными, как правильно кричать «ура!». Примерно в это же время выяснилось, что у одного из солдат что-то не в порядке с обмундированием. Известный факт, в почетном карауле не забалуешь. А потому ненадлежащий вид тут же стали устранять, причем в помощь новому товарищу подключились и практически состоявшиеся сослуживцы.

Затем началась торжественная часть. После небольшой приветственной речи бывшие школьники с разной степенью успеха прошли строем по плацу и заняли исходную позицию. Им кратко рассказали о службе в армии, воинском долге, после чего отпустили пообщаться с родственниками. Думаете, были слезы? Отнюдь. Никто из собравшихся плакать не собирался, да и зачем? Уже через год ребята вернутся домой.

Школьные друзья Илья и Сергей будут служить вместеФото: Альберт БОЙКОВ

Подхожу к двум бравым парням. Сопровождающие вежливо уклоняются от разговора, а сами ребята не прочь ответить на ряд вопросов. Сергей и Илья родом из Кувшиново, где учились в одной школе и дружили. Видимо, годы долгой дружбы сильно повлияли на товарищей, потому что на вопросы они отвечали вместе, а иногда и вовсе дополняли друг друга.

- Испытываем перед отправлением небольшое волнение, - начал Илья, и Сергей кивнул.

- Это, конечно, престиж и почет, но о дальнейшей судьбе будем думать потом. Понравится - останемся, не понравится - не останемся, да? - подытожил Сергей, обращаясь к другу.

- В Преображенский полк отбирают примерно одного человека из 20. Критериев очень много. Это и состав семьи, рост, здоровье, образование. Кстати, наши, тверские ребята на хорошем счету. Пять человек из осеннего призыва в итоге маршировали 9 мая по Красной площади, - рассказал журналистам начальник отделения подготовки Военного комиссариата Тверской области Андрей Чернышов.

Со слов офицера, в весенний призыв в армию отправились порядка 1500 ребят из Верхневолжья. В основной массе они служат в ЦФО, а также в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Североморске, Мурманске и Калининграде. По предварительным планам весенний призыв в Тверской области завершится 12 июля.

СПРАВКА «КП»

154-й отдельный комендантский Преображенский полк был создан в декабре 1979 года. В его состав вошли 99-й отдельный комендантский батальон и отдельная рота почётного караула. Полк обеспечивает в Московском гарнизоне несение гарнизонной и караульной служб, проведение ритуалов встреч и проводов официальных государственных и военных делегаций, гарнизонные мероприятия с участием войск, отдание воинских почестей при похоронах и прочее. 9 апреля 2013 года указом Президента Российской Федерации полку было присвоено почётное наименование «Преображенский» и полк переименован в 154-й отдельный комендантский Преображенский полк в честь знаменитого Преображенского лейб-гвардии полка.

Расставаться с близкими всегда грустноФото: Альберт БОЙКОВ