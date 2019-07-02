Кресты и купола будут поднимать на Спасо-Преображенский собор в Твери с помощью 250-тонного крана

Строительство Спасо-Преображенского собора продолжается в Твери. На днях в трапезной Тверского епархиального управления состоялась встреча журналистов со священниками, где и стали известны подробности о дальнейших работах.

- Возведение собора в условиях сегодняшних реалий можно назвать только одним словом - чудо. Он воссоздается в Твери вопреки многому. Но как только он появится во всей красе, всё сразу станет понятно. И что он на своем месте, и что именно он является центром задуманной композиции города, от которого всё и возводилось, - отметил в беседе и.о. пресс-секретаря Тверской епархии протоиерей Александр Душенков.

Что касается предварительных планов, то есть надежда завершить основные работы до 14 июля, накануне визита в Тверь Святейшего Патриарха Кирилла (21 июля). «Ожидание приезда патриарха очень стимулировало всех причастных к возведению собора», - отметили на встрече.

До этого времени планируется завершить важные этапы строительства. Первым шагом станет освящение уже готовых больших металлических крестов. Провести чин освящения планируется на днях, до 10 июля. Далее будет решаться вопрос установки куполов и уже освященных крестов.

Завершить основные работы в соборе спешат до приезда Патриарха Кирилла. Фото: Фонд "Собор"

Для того. чтобы их подъем на собор прошел без всяких происшествий, из Москвы пригонят специальный автокран, рассчитанный на груз в 250 тонн со стрелой в 73 метра. Планируется, что подъем куполов и крестов займет два дня. Для этого, возможно, будет перекрыта улица Советская.

- Такая высота. Такая тяжесть. Центр города. Ветер. Для Твери это будет просто уникальная операция, - заметил руководитель ОВЦОС Тверской епархии Сергий Дмитриев.

Что касается внутреннего убранства собора, то готов уже и иконостас. Его установка станет следующим шагом. Если же говорить о дне сегодняшнем, то сейчас продолжаются внешние работы по оштукатуриванию храма. Затем его будут белить. Однако выравнивать до идеальной поверхности его не планируют. «Всё должно быть так, как в старину», - подчеркнули священники.