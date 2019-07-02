"Реки России": Добро пожаловать, или Чужие здесь не ходят

Всё на форуме солнечным утром 2 июля было пропитано ожиданием. Ждали Путина. Казалось, напряжение витало в воздухе, несмотря на то что отель в Завидово, на площадке которого уже третий год подряд проходят "Реки России", не был закрыт для отдыхающих. Из главного входа то и дело выходили молодые пары с колясочками, тревожно посматривая на десант людей в штатском и журналистов с аппаратурой.

Досмотр с собакой, «предъявите паспорт», «у вас в кармане что, металлодетектор-то пищит» - меры безопасности на мероприятиях, где присутствует первое лицо государства, усиленные.

Несмотря на то что президента РФ ждали лишь к вечеру, он должен принять участие в пленарном заседании в 18 часов, передвигаться по территории форума без сопровождения сотрудников ФСО нельзя было уже утром. Нельзя было войти в манивший прохладой главный вход отеля. Внутри играл оркестр, там же должна была располагаться выставка к 300-летию российского судоходства, где можно было бы сделать красивые фотокадры. Но это только для участников, а их приехало более 400 из разных регионов страны.

Скрасил тревожную атмосферу журналистам кофе-брейк в пресс-центре с видом на главную лужайку отеля - вкусные маффины, круассаны, кофе.

У участников форума, согласно плану мероприятия, тоже был утренний кофе. Перекусив, журналисты и представители туриндустрии отправились работать на площадки.

Наиболее интересной, судя по пресс-релизу, обещала быть площадка в шатре на берегу. Иду туда. Здесь говорят о сувенирах. 26 регионов представили на форуме свою сувенирную продукцию. Отборочная комиссия заседала днём раньше в Твери. Поэтому в шатре на берегу сувениров не было, но были стулья, кофе и производители памятных подарков, которые ждали подведения итогов конкурса.

Программа форума была плотно расписана до вечера с перерывом на обед. «Вишенкой на торте» обещала быть закладка памятного камня в основание завидовского порта, который в скором времени должен быть построен, после чего начнёт принимать столичных туристов (среднесуточный пассажирооборот порта - более 2 тысяч человек).

Правда, закладывать его предполагалось уже затемно - часов в девять вечера. Очевидно с расчётом на график работы первого лица государства.

СПРАВКА «КП»

Национальный туристский форум «Реки России» проходит в Завидово Конаковского района с 2013 года.

Форум - одна из ключевых федеральных площадок для обсуждения вопросов развития водного туризма, речных туристских перевозок, встречи профессионалов туристской и транспортной индустрии.

В этом году основная тема встречи - «Туризм как инструмент социально-экономического роста территории». Участники форума обсудят долгосрочное развитие туризма в России, роль субъектов и муниципальных образований в развитии речного туризма, а также реализацию инвестиционного проекта «Волжское море» и создание круизного транспортно-пересадочного узла в Тверской области.

Перед главным входом на Форум - велопарковка и лавочки для отдыхающих.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Пляж перед отелем пустынен из-за непогоды.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Пляж - почти как в Турции. И не подумаешь, что Завидово.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Участники форума делали селфи.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Среди участниц форума - очень красивые девушки.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Участники форума делают фото на фоне отеля.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Завидово красивые виды.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА