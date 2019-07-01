Компания «Испытания. Диагностика. Контроль» в двадцатке лучших предприятий Северо-Запада России

Северо-Западного федерального округа в сфере контроля строительства и реконструкции дорог и искусственных сооружений, согласно Всероссийскому рейтингу качества товаров и услуг «Звезда качества».

Рейтинг составляется на базе официальных данных государственных статистических органов, определяет лидеров в своих отраслях, основываясь на многочисленных статистических показателях деятельности предприятий за год.

Специалисты ООО «И.Д.К.» уже много лет контролируют качество и экологичность дорожно-строительных работ, осуществляют надзор за состоянием искусственных сооружений в разных регионах страны.

Важным фактором, влияющим на востребованность услуг компании «Испытания. Диагностика. Контроль» в своей отрасли, является наличие оснащённой сертифицированной технической лаборатории, позволяющей проводить доскональный анализ на каждом этапе строительства. Только при наличии таких исследований можно говорить о полном соответствии строительства технологиям и ГОСТам.

Сотрудники компании отмечены почётными званиями и отраслевыми наградами.