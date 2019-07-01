2019-07-01T12:30:22+03:00
Общество

Компания «Испытания. Диагностика. Контроль» в двадцатке лучших предприятий Северо-Запада России

Всероссийский рейтинг «Звезда качества» назвал лучшие предприятия в разных отраслях Компания «Испытания. Диагностика. Контроль» (ООО «И.Д.К.») вошла в двадцатку предприятий
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
ООО «И.Д.К.»ООО «И.Д.К.»
Изменить размер текста:

Северо-Западного федерального округа в сфере контроля строительства и реконструкции дорог и искусственных сооружений, согласно Всероссийскому рейтингу качества товаров и услуг «Звезда качества».

Рейтинг составляется на базе официальных данных государственных статистических органов, определяет лидеров в своих отраслях, основываясь на многочисленных статистических показателях деятельности предприятий за год.

Специалисты ООО «И.Д.К.» уже много лет контролируют качество и экологичность дорожно-строительных работ, осуществляют надзор за состоянием искусственных сооружений в разных регионах страны.

Важным фактором, влияющим на востребованность услуг компании «Испытания. Диагностика. Контроль» в своей отрасли, является наличие оснащённой сертифицированной технической лаборатории, позволяющей проводить доскональный анализ на каждом этапе строительства. Только при наличии таких исследований можно говорить о полном соответствии строительства технологиям и ГОСТам.

Сотрудники компании отмечены почётными званиями и отраслевыми наградами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт: реальных уклонистов от армии в России не больше тысячи человек
Глава рабочей группы по вопросам защиты прав военнослужащих президентского совета по правам человека Сергей Кривенко прокомментировал «КП» информацию о том, что уклонистов от срочной службы среди нас с каждым годом все меньше
«Мужу предложили подбрасывать наркотики в машины клиентам. А когда он отказался, наркотики нашли у него самого»
В Москве Управление собственной безопасности полиции признает, что дело автослесаря-«наркодилера» сфальсифицировано, но человек уже полтора года сидит в СИЗО [видео]
Новости 24
У балюстрады на набережной Степана Разина в Твери высадят два новых цветника
В рамках благотворительного фестиваля «Белый Пароход» в Калязине Тверской области бросит якорь теплоход "Президент"
Два корабля Тихоокеанского флота названы в честь городов Тверской области
В Тверской области мужчина нарубил деревьев на 250 тысяч рублей
Жители Тверской области продолжают жаловаться на укусы клещей
В Тверской области убрали свалку ртутных ламп, которую обнаружили местные жители
Жительница Тверской области выращивала на своем участке наркосодержащие растения
Карельский этно-форум пройдет в Весьегонском районе Тверской области
Двух инспекторов ОГИБДД будут судить за вымогательство взятки в Твери
В Твери продлили срок ареста подозреваемому в развращении четверых детей
В Твери вспоминают знаменитого шансонье Михаила Круга
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец презентует в Твери книгу "Спецоперация Крым-2014"
С 1 июля за услуги ЖКХ жители Тверской области будут платить больше
Следователи Тверской области возбудили уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетней девушки
Шестилетний велосипедист получил тяжелые травмы в ДТП в Тверской области
В Тверской области у пенсионера из сарая украли лодочный мотор и электроинстурменты
1 июля два района Твери останутся без света