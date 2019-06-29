2019-06-29T15:53:32+03:00
Общество

Тверская область стала второй в медиарейтинге регионов по реализации нацпроектов

Об успехах области губернатор рассказал на встрече с президентом РФ в Кремле
Ольга ТРОФИМОВА
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В проекте новой ДОКБ заложены современные технологии и оборудование Фото: правительство Тверской областиВ проекте новой ДОКБ заложены современные технологии и оборудование Фото: правительство Тверской области
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В медиарейтинге по упоминаемости регионов РФ в контексте указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Верхневолжье заняло второе место. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

- Самое главное сегодня – активно работать, вовремя формировать документы и отслеживать реализацию запланированных мероприятий в рамках национальных проектов. В Тверской области это, в том числе, новые детские сады, школы, которые строятся в областном центре и других муниципальных образованиях. Также это национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и другие, – отметил губернатор Игорь Руденя.

Отметим, что в рамках нацпроекта «Образование» в Тверской области до 2024 года планируется построить семь новых школ и 13 детских садов. Активно обсуждается и реализация проекта «Демография».

О реализации национальных проектов в Тверской области губернатор Игорь Руденя доложил президенту Владимиру Путину в ходе рабочей встречи 25 июня. Также обсуждались проведение 2 июля в Тверской области Национального форума «Реки России», развитие агропромышленного комплекса региона, Тверского и Торжокского вагоностроительных заводов.

Губернатор сообщил, что по поручению президента Минфин и Минздрав России выделит дополнительные средства на строительство Детской областной клинической больницы в Твери.

- В проекте новой ДОКБ заложены современные технологии и оборудование, будет создан единый кластер с перинатальным центром. Уверен, его реализация даст возможность улучшить качество детского здравоохранения в регионе, – подчеркнул Игорь Руденя.

На реализацию проекта планируется потратить 2 млрд рублей из федерального бюджета. Предполагается и региональное софинансирование.

На встрече не обошли вниманием и строительство в Твери Западного моста.

- Мы вышли на финишный этап по Западному мосту. Это сложный проект, который требует большого финансирования, в том числе со стороны федерального бюджета, – сказал Игорь Руденя.

Кроме того, как обозначил губернатор, по итогам встречи в Кремле президентом дано поручение проработать предложение региона о возможности участия Дорожного фонда области в ремонте территорий, прилегающих к центральным районным больницам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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