Калининская АЭС признана экологически образцовой организацией Росэнергоатома

Награду конкурса директору КлнАЭС Виктору Игнатову вручил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 26 июня 2019 г. в Обнинске (Калужская обл.) в ходе научно-технической конференции, посвященной 65-летию с момента пуска Первой в мире атомной электростанции.

Обеспечение экологической безопасности, охраны окружающей среды и рационального природопользования является одной из важнейших задач Калининской АЭС. Так, в 2018 году на эти цели было направлено 434 млн рублей. В прошедшем году атомная станция успешно прошла ресертификационный аудит системы экологического менеджмента на соответствие требованиям новой версии национального и международного стандартов.

Достижения Калининской АЭС в области охраны окружающей среды отмечены множеством наград. В 2018 г. КлнАЭС признана победителем в конкурсе «Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского» в номинации «Наука для экологии», отмечена дипломом Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского за активное участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна». Кроме того, атомная станция названа «Лучшим экологически ответственным предприятием» атомной отрасли, одержав победу в XIV Всероссийском конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России».

Особое внимание на Калининской АЭС уделяется эколого-просветительской деятельности. В 2018 г. в регионе расположения атомной станции проведено свыше 20 мероприятий в этой области.

Конкурс Госкорпорации «Росатом» «Экологически образцовая организация атомной отрасли» проводится с 2013 года и нацелен на повышение эффективности выполнения мероприятий в рамках реализации экологической политики как Росатома в целом, так и экологически значимых организаций, а также на выявление наиболее ответственной организации в сфере охраны окружающей среды.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.