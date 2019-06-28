2019-06-28T13:52:33+03:00
Общество

Увидеть Тверь с другой стороны: Запущен уникальный digital-маршрут «Городские легенды», разработанный компанией МТС

Совершить увлекательное путешествие по нестандартным достопримечательностям города вам поможет мобильный телефон
Сергей ПАСТУХОВ
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Туристический маршрут «Городские легенды» в ТвериТуристический маршрут «Городские легенды» в Твери
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Крупнейший оператор связи компания МТС запустила в Твери новый проект - туристический маршрут «Городские легенды». Его уникальность в том, что фактически это аудиогид, digital-путеводитель, который в любое удобное время позволит вам совершить увлекательную экскурсию по необычным достопримечательностям Твери.

А они действительно необычны. Основной упор виртуальный экскурсовод сделает не на привычных всем городских видовых точках, а на местах, овеянных легендами и слухами, вошедших в местный фольклор или ставших центром самобытных местных традиций.

- Эта экскурсия охватывает скрытые, неформальные городские достопримечательности. Маршрут её составлен в том числе благодаря голосованию в социальных сетях. Это продукт новый для нас, но я уверен, что он всем понравится, - рассказал на презентации нового тверского туристического маршрута «Городские легенды» директор филиала МТС в Твери и Тверской области Константин Третьяк.

Немало помогла в разработке экскурсии искусствовед и гид Вероника Эстер. Именно она собирала городские истории, анализировала их и выстраивала маршрут.

- Проект действительно нетривиальный, а маршрут, который родился у нас, гораздо более личный для каждого жителя Твери, чем стандартные туристические маршруты. Я опрашивала и молодых людей, и старожилов. И несмотря на то что я давно занимаюсь экскурсиями по Твери, я тоже узнала для себя много нового и интересного, - рассказала о создании экскурсии Вероника. - Кстати, в этот маршрут вошли и достаточно новые достопримечательности, которые, тем не менее, успели обрасти ритуалами и городскими традициями. Я надеюсь, что у нас всё получилось!

Путь digital-маршрута начинается со здания старого автовокзала, что на Свободном переулке. Экскурсанты посетят памятник Рыбаку, который установлен в городе недавно, но уже успел стать неотъемлемой частью городских баек благодаря постоянно исчезающей удочке, и многое другое. Маршрут займёт пару часов.

Совершить экскурсию каждый может в любое удобное время. Собрались ли вы гулять в одиночестве, или в компании, главное - чтобы при всех были мобильные телефоны с быстрым интернетом. На телефон необходимо установить приложение «izi.TRAVEL» или «Surprise Me» и подключить наушники.

Не исключено, что впоследствии экскурсия будет изменяться и пополняться, но уже сейчас с помощью мобильного приложения вы можете совершить увлекательное путешествие по городу и узнать о серьёзных и забавных вещах, создающих его ни на что не похожую атмосферу, посетить неожиданные места и услышать несколько городских легенд и баек.

«Городские легенды» - проект федеральный. Его миссия - создавать оригинальные туристические маршруты в городах России. Планируется организовать подобные экскурсии в пятидесяти городах. Твери повезло - она попала в пятнадцать первых, где проект реализован уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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