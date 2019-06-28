«Приоритет для Росэнергоатома - создание максимально комфортных условий проживания для работников и жителей городов присутствия» - Андрей Петров

«Наряду с достижением производственных показателей для Концерна «Росэнергоатом», как социально-ориентированной компании, приоритетом является создание максимально комфортных условий проживания для наших работников и жителей наших городов, - заявил генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) Андрей Петров в ходе визита на Калининскую АЭС 25 июня 2019 года.

Он подчеркнул, что сегодня поддержка территорий носит системный характер и важно, чтобы целевые средства Концерна «Росэнергоатом» и Росатома, направленные на социальные проекты, по-настоящему работали на благо людей.

Социальная повестка визита гендиректора в Удомлю включала посещение образовательных учреждений города: школы № 2 и детского сада «Теремок». Наряду с другими образовательными и социальными объектами Удомли в прошлом году именно они наиболее действенно почувствовали поддержку Росэнергоатома и Калининской АЭС.

В частности, более 100 миллионов рублей, направленных в муниципалитет в 2018 году, позволили школе № 2 провести ремонт кровли, спортзала, учебных кабинетов, полную замену сантехнического оборудования. За счет благотворительных средств концерна в школе установлены турникеты - система контролируемого доступа, что повысило безопасность детей и их дисциплину. Директор школы Нина Камнева продемонстрировала А. Петрову и новую спортивную универсальную площадку с безопасным покрытием для школьников и дошколят, которая стала заслуженной наградой за победу в конкурсе социально значимых проектов Фонда «АТР АЭС».

Детский сад «Теремок» - первое дошкольное учреждение, построенное в мае 1975 года в новой Удомле: строился город энергетиков, возводились и социальные объекты. По словам заведующей Раисы Николаевой, особенно в последние годы учреждение нуждалось в ремонте самого здания и благоустройстве территории, и эти задачи решались во многом благодаря благотворительной помощи. В текущем году запланирована замена ряда оконных блоков. Но требуется заменить еще 40 окон, отремонтировать прогулочные площадки и веранды.

«Мы благодарны Росатому, Росэнергоатому, Калининской АЭС за поддержку нашего сада. Такого активного участия в развитии всей системы муниципального образования ранее не было. Дети Удомли занимаются и учатся в отремонтированных группах и классах, сады и школы получили техническое оснащение в виде интерактивных досок и другого оборудования. Благодаря шефам Калининской АЭС решаются важные для нас организационно-технические вопросы. Мы чувствуем себя нужными и социально защищенными», - сказала Раиса Николаева.

Осмотрев площадки и оценив результаты вложенного труда в решение ключевых проблем школы и детского сада, А. Петров обсудил с директорами перспективы развития образовательных учреждений. Такой подход к делу - это сигнал и подтверждение социальной ответственности компании перед жителями «атомных» городов: обещания выполняются, проблемы решаются.

По итогам визита все озвученные предложения по дальнейшему благоустройству объектов округа взяты на личный контроль генерального директора Концерна «Росэнергоатом».