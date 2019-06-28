2019-06-28T11:44:22+03:00
Общество

«Приоритет для Росэнергоатома - создание максимально комфортных условий проживания для работников и жителей городов присутствия» - Андрей Петров

25 июня 2019 года КАЭС посетил генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) Андрей Петров
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Поделиться:
Фото: пресс-служба Калининская АЭСФото: пресс-служба Калининская АЭС
Изменить размер текста:

«Наряду с достижением производственных показателей для Концерна «Росэнергоатом», как социально-ориентированной компании, приоритетом является создание максимально комфортных условий проживания для наших работников и жителей наших городов, - заявил генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) Андрей Петров в ходе визита на Калининскую АЭС 25 июня 2019 года.

Он подчеркнул, что сегодня поддержка территорий носит системный характер и важно, чтобы целевые средства Концерна «Росэнергоатом» и Росатома, направленные на социальные проекты, по-настоящему работали на благо людей.

Социальная повестка визита гендиректора в Удомлю включала посещение образовательных учреждений города: школы № 2 и детского сада «Теремок». Наряду с другими образовательными и социальными объектами Удомли в прошлом году именно они наиболее действенно почувствовали поддержку Росэнергоатома и Калининской АЭС.

В частности, более 100 миллионов рублей, направленных в муниципалитет в 2018 году, позволили школе № 2 провести ремонт кровли, спортзала, учебных кабинетов, полную замену сантехнического оборудования. За счет благотворительных средств концерна в школе установлены турникеты - система контролируемого доступа, что повысило безопасность детей и их дисциплину. Директор школы Нина Камнева продемонстрировала А. Петрову и новую спортивную универсальную площадку с безопасным покрытием для школьников и дошколят, которая стала заслуженной наградой за победу в конкурсе социально значимых проектов Фонда «АТР АЭС».

Детский сад «Теремок» - первое дошкольное учреждение, построенное в мае 1975 года в новой Удомле: строился город энергетиков, возводились и социальные объекты. По словам заведующей Раисы Николаевой, особенно в последние годы учреждение нуждалось в ремонте самого здания и благоустройстве территории, и эти задачи решались во многом благодаря благотворительной помощи. В текущем году запланирована замена ряда оконных блоков. Но требуется заменить еще 40 окон, отремонтировать прогулочные площадки и веранды.

«Мы благодарны Росатому, Росэнергоатому, Калининской АЭС за поддержку нашего сада. Такого активного участия в развитии всей системы муниципального образования ранее не было. Дети Удомли занимаются и учатся в отремонтированных группах и классах, сады и школы получили техническое оснащение в виде интерактивных досок и другого оборудования. Благодаря шефам Калининской АЭС решаются важные для нас организационно-технические вопросы. Мы чувствуем себя нужными и социально защищенными», - сказала Раиса Николаева.

Осмотрев площадки и оценив результаты вложенного труда в решение ключевых проблем школы и детского сада, А. Петров обсудил с директорами перспективы развития образовательных учреждений. Такой подход к делу - это сигнал и подтверждение социальной ответственности компании перед жителями «атомных» городов: обещания выполняются, проблемы решаются.

По итогам визита все озвученные предложения по дальнейшему благоустройству объектов округа взяты на личный контроль генерального директора Концерна «Росэнергоатом».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
О трендах рынка детских товаров и какие игрушки Филипп Киркоров покупает своим детям?
Рынок игрушек и детских товаров растет высокими темпами. Такими, что представители отрасли уже участвуют в крупных экономических форумах. Наравне с «Роснефтью» и «Газпромом»
Калининская АЭС признана экологически образцовой организацией Росэнергоатома
Калининская АЭС стала победителем ежегодного конкурса «Экологически образцовая организация атомной отрасли» в специальной номинации «Экологически образцовая организация АО «Концерн Росэнергоатом».
Не делайте из Депардье преступника: представители актера заверили, что он платит налоги и не собирается бежать из России
Соцсети запустили слух, что актер уезжает в Бельгию. Масло в огонь подкинула новосибирская налоговая, заблокировав банковский счета француза
Главрыбвод возрождает селекционную работу в рыбоводстве страны
Сегодня в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию, зарегистрировано 49 пород, кроссов и одомашненных форм различных видов рыб. В основном это породы карпа, форели и осетровых
Новости 24
В Твери пройдет конференция, посвященная святителю Филиппу
Электрички и поезда из Твери отправляются по расписанию
«Капсулу времени» отправили в собственное будущее выпускники Твери
За украденные колбасу и кофе житель Тверской области получил четыре года колонии
На Смоленском переулке в Твери приступили к ремонту коллектора
Творческий фестиваль «Наш гараж» вновь пройдет в Твери
В Тверской области задержали 18-летнего парня с боевыми патронами в фантике от «Баунти»
В Твери на проспекте Победы огородили трамвайные пути
На даче Рябушинских в Тверской области вновь соберутся столичные художники
Бесплатно съездят в санаторий 30 работающих предпенсионеров в Тверской области
В Тверской области госслужащую подозревают в получении взятки
Прокуратура требует провести капремонт в Кимрской ЦРБ в Тверской области
Тверской Государственный медуниверситет вошел в сотню лучших ВУЗов страны по версии Forbes
Житель Тверской области убил таксиста и спрятал тело
Предприниматель из Твери задолжал своим работникам 289 тысяч рублей
За ложное сообщение об угоне житель Тверской области получил 100 часов обязательных работ
На Ленинградском направлении, в том числе и в Тверской области, парализовано движение поездов и электричек