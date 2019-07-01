Президент Владимир Путин приедет в Тверскую область на форум «Реки России»

2 июля Президент РФ приедет в Тверскую область с рабочим визитом. Глава государства выступит на пленарном заседании Национального туристского форума «Реки России» в Завидово.

В этом году пленарная сессия будет посвящена теме «Туризм как инструмент социально-экономического роста территории». Как сообщает пресс-служба правительства региона, участники сессии обсудят долгосрочное развитие туризма в России, роль субъектов и муниципальных образований в развитии речного туризма, а также реализацию инвестиционного проекта «Волжское море» и создание круизного транспортно-пересадочного узла в Тверской области.

Владимиру Путину будет презентован проект по строительству транспортно-пересадочного узла и речного порта «Завидово». Объекты будут созданы в рамках реализации в Тверской области уникального инвестиционного проекта - кластера речного туризма «Волжское море».

Проведение Национального туристского форума «Реки России» обсуждалось на рабочей встрече Президента России Владимира Путина и губернатора Тверской области Игоря Рудени, которая состоялась 25 июня.

Глава государства поинтересовался, насколько интересным будет форум в нынешнем году. Игорь Руденя сообщил, что в этом году форум будет особенным и заметил, что направлял приглашение на имя Главы государства.

- Замечательно. Посмотрим, - сказал Владимир Путин.

Также запланировано участие в форуме заместителя Председателя Правительства РФ Ольги Голодец, полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щёголева, руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой и других почётных гостей.