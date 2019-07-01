2019-07-01T14:33:13+03:00
Политика

Тверская область заняла 1-е место в рейтинге инвестпривлекательности регионов

Лидирующую позицию обеспечила положительная экономическая повестка
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Верхневолжье возглавило рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России за май 2019 года. Графика: ru.freepik.comВерхневолжье возглавило рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России за май 2019 года. Графика: ru.freepik.com
Изменить размер текста:

Верхневолжье возглавило рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России за май 2019 года, разработанного Агентством стратегических инициатив (АСИ) в сотрудничестве с компанией «Медиалогия» и коммуникационной группой Publicity.

Этот медиарейтинг составлен на основе упоминаний в федеральных и региональных СМИ деятельности по улучшению инвестиционного и делового климата регионов России. В качестве объектов для оценки выступают показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который с 2014 года агентство измеряет совместно с ведущими деловыми объединениями.

Первое место Тверской области обеспечила положительная экономическая повестка. А именно: в мае стало известно, что бизнесмены из Германии в течение ближайших нескольких лет вложат в проекты в Тверской области почти 4,5 млрд рублей, в регионе планируется запустить производство медицинских изделий и комплектующих для различных отраслей промышленности. Соответствующие договоренности были достигнуты по итогам визита тверской делегации во главе с губернатором Игорем Руденей в Берлине 16-17 мая 2019 года.

В регион приезжала делегация институтов развития во главе с председателем государственной корпорации ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Руденя и представители делегации обсудили перспективные инвестиционные проекты в регионе: строительство Западного моста, масштабного выставочного центра «Тверь Экспо» и реализацию проекта по созданию в Верхневолжье современной модели пассажирских перевозок, а также реновацию Морозовского городка в Твери.

О положительном движении тверской экономики губернатор Игорь Руденя докладывал президенту Владимиру Путин в ходе рабочей встречи в Кремле 25 июня.

Также губернатор представил президенту программу Национального туристского форума «Реки России», который пройдет в Тверской области 2 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
У балюстрады на набережной Степана Разина в Твери высадят два новых цветника
В рамках благотворительного фестиваля «Белый Пароход» в Калязине Тверской области бросит якорь теплоход "Президент"
Два корабля Тихоокеанского флота названы в честь городов Тверской области
В Тверской области мужчина нарубил деревьев на 250 тысяч рублей
Жители Тверской области продолжают жаловаться на укусы клещей
В Тверской области убрали свалку ртутных ламп, которую обнаружили местные жители
Жительница Тверской области выращивала на своем участке наркосодержащие растения
Карельский этно-форум пройдет в Весьегонском районе Тверской области
Двух инспекторов ОГИБДД будут судить за вымогательство взятки в Твери
В Твери продлили срок ареста подозреваемому в развращении четверых детей
В Твери вспоминают знаменитого шансонье Михаила Круга
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец презентует в Твери книгу "Спецоперация Крым-2014"
С 1 июля за услуги ЖКХ жители Тверской области будут платить больше
Следователи Тверской области возбудили уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетней девушки
Шестилетний велосипедист получил тяжелые травмы в ДТП в Тверской области
В Тверской области у пенсионера из сарая украли лодочный мотор и электроинстурменты
1 июля два района Твери останутся без света