Тверская область заняла 1-е место в рейтинге инвестпривлекательности регионов

Верхневолжье возглавило рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России за май 2019 года, разработанного Агентством стратегических инициатив (АСИ) в сотрудничестве с компанией «Медиалогия» и коммуникационной группой Publicity.

Этот медиарейтинг составлен на основе упоминаний в федеральных и региональных СМИ деятельности по улучшению инвестиционного и делового климата регионов России. В качестве объектов для оценки выступают показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который с 2014 года агентство измеряет совместно с ведущими деловыми объединениями.

Первое место Тверской области обеспечила положительная экономическая повестка. А именно: в мае стало известно, что бизнесмены из Германии в течение ближайших нескольких лет вложат в проекты в Тверской области почти 4,5 млрд рублей, в регионе планируется запустить производство медицинских изделий и комплектующих для различных отраслей промышленности. Соответствующие договоренности были достигнуты по итогам визита тверской делегации во главе с губернатором Игорем Руденей в Берлине 16-17 мая 2019 года.

В регион приезжала делегация институтов развития во главе с председателем государственной корпорации ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Руденя и представители делегации обсудили перспективные инвестиционные проекты в регионе: строительство Западного моста, масштабного выставочного центра «Тверь Экспо» и реализацию проекта по созданию в Верхневолжье современной модели пассажирских перевозок, а также реновацию Морозовского городка в Твери.

О положительном движении тверской экономики губернатор Игорь Руденя докладывал президенту Владимиру Путин в ходе рабочей встречи в Кремле 25 июня.

Также губернатор представил президенту программу Национального туристского форума «Реки России», который пройдет в Тверской области 2 июля.