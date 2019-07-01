За коммуналку жители Твери будут платить больше

1 июля - традиционно дорожает коммуналка. Это второе повышение тарифов за год. Первое произошло 1 января - тогда тарифы подросли примерно на 1,7%. Как пояснили «КП» в РЭК Тверской области (организация, ответственная за тарифообразование в регионе - Ред.), в Твери с июля подорожали практически все коммунальные блага: тепло, холодная вода, водоотведение и газ. Лишь расценки на вывоз мусора остались без изменений, но обо всем по порядку:

На сколько в Твери подорожала коммуналка (с 1 июля 2019 года)

Электричество

одноставочный тариф

+ 4 коп. (с 4 руб. 23 коп. до 4 руб. 27 коп. за кВт)

тариф день/ночь дневная фаза

+ 4 коп. (с 4 руб. 37 коп. до 4 руб. 41 коп. за кВт)

ночная фаза + 3 коп. (с 2 руб. 96 коп. до 2 руб. 99 коп. за кВт)

(Приказ РЭК Тверской области от 2 июня 2019 года № 99-МП)

Холодная вода

+ 1 руб. 5 коп. (с 20 руб. 90 коп. до 21 руб. 95 коп. за кубометр) 21,95 руб/кубометр

Водоотведение

+ 1 руб. 8 коп. (с 21 руб. 64 коп. до 22 руб. 72 коп. за кубометр)

(Приказ РЭК Тверской области от 19 декабря 2018 года №270-НП)

Газ

Для потребителей, использующих газ для приготовления пищи и водонагревателей

+ 12 коп. (с 8 руб. 22 коп. до 8 руб. 34 коп. за кубометр)

Для потребителей, использующих газ для отопления

+ 8 коп. (с 5 руб. 39 коп. до 5 руб. 47 коп. за кубометр)

(Приказ РЭК Тверской области от 28 июня 2019 года № 106-НП)

Мусор

без изменений 96 руб. 5 коп. с человека, прописанного в жилище.

На сколько подорожают коммунальные блага в вашем городе или районе - смотрите на сайте Региональной энергетической комиссии: рэк.тверскаяобласть.рф.