Рабочая встреча Президента РФ и губернатора Тверской области вошла в рейтинг «Губернаторская повестка»

Рабочая встреча Президента РФ и губернатора Игоря Рудени, которая состоялась 25 июня, отмечена в рейтинге «Губернаторская повестка» фонда развития общественных связей «Петербургская политика», составленном по итогам прошедшей недели.

Рейтинг выпускается фондом еженедельно. В исследовании фиксируются ключевые инициативы, решения, заявления и события, связанные с деятельностью глав субъектов РФ. Напомним, 25 июня Владимир Путин и Игорь Руденя в ходе рабочей встречи в Кремле обсудили вопросы социально-экономического развития Тверской области, в том числе ход реализации национальных проектов.

Также Игорь Руденя представил Владимиру Путину программу Национального туристского форума «Реки России», который состоится в Тверской области 2 июля. Это одна из ключевых федеральных площадок для обсуждения вопросов развития водного туризма, речных туристских перевозок, встречи профессионалов туристской и транспортной индустрии.

- В этом году он будет особенный, потому что у нас начала работать российская программа поддержки внутреннего туризма. В рамках этой программы будет построен новый комплексный транспортно пересадочный узел, который будет связывать Москву, Ленинградский вокзал, с курортом Завидово, с Московским морем, где будет транспортно пересадочный узел. И с этого места будут отправляться суда, в том числе и новой постройки, которые сейчас в Астрахани спущены: «Пётр Великий» и следующие суда этой серии. Там позволяет посадка и выход уже на большую воду, в реку Волга. Таким образом, можно будет с этого порта дойти до Санкт Петербурга, до Астрахани, до Каспийского моря. Поэтому это такой наш новый совместный проект с Ростуризмом и Правительством Российской Федерации, – отметил Игорь Руденя. В ходе встречи Игорь Руденя доложил президенту об основных показателях социально-экономического развития Тверской области. В частности, отметил, что в Верхневолжье по итогам прошлого года индекс промышленного производства превысил общероссийские показатели, в том числе за счет полномасштабной загрузки мощностей Тверского вагоностроительного завода. Есть положительная динамика в сельском хозяйстве.

Достигнуты позитивные перемены в бюджетном планировании и долговой политике региона. Губернатор так же сообщил о региональных мерах по улучшению ситуации в рамках национальных проектов «Здравоохранение», «Демография» и «Образование», а также о сокращении в Тверской области количества выданных мигрантам патентов на осуществление трудовой деятельности, что привело к снижению безработицы среди местного населения.