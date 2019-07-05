2019-07-05T14:39:40+03:00
Общество

Сильные ветры и дожди: в МЧС Тверской области рассказали о главных рисках плохой погоды

На милость природы рассчитывать пока не стоит
Альберт БОЙКОВ
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Николай Волков рассказал об основных рисках непогодыНиколай Волков рассказал об основных рисках непогодыФото: Альберт БОЙКОВ
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На уходящей неделе погода была очень переменчивой. Холодный дождь, подгоняемый сильным ветром, доставил жителям областной столицы немало неприятных моментов, но, к счастью, обошлось без серьезных происшествий. 5 июля в здании ГУ МЧС России по Тверской области состоялась пресс-конференция, посвященная правилам поведения в случае неблагоприятных погодных условий.

Сильный ветер, который бушевал на прошедшей неделе, не прошел бесследно. Из-за его резких порывов возникали перебои с электричеством, но неполадки удалось оперативно устранить.

- Ветер с порывами в 17-18 м/c уже можно назвать неблагоприятным. Заметно повышается риск обрыва линий электропередач, падения широкоформатных конструкций, сухих или старых деревьев. В случае подобного прогноза гражданам стоит воздержаться от поездок или прогулок, а также не парковать автомобили под объектами, несущими потенциальную угрозу, - рассказал начальник центра Управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тверской области Николай Волков.

Могут внести изменения в планы людей и зачастившие дожди. Так, из-за неправильной работы ливневых канализаций или дренажных систем есть реальный риск подтопления пониженных участков. Чтобы не допустить такого развития событий на частном участке, подготовиться к осадкам надо заранее. Не лишним будет прочистить водоотвод и достать свои припасы из погреба. В городе особый риск для граждан несут залитые водой улицы, ведь опасные дорожные участки оказываются скрытыми от людских глаз.

Согласно прогнозу, в ближайшие несколько дней погода будет продолжать испытывать жителей Верхневолжья на прочность. Например, в субботу есть большая вероятность возникновения дождей, а отдельные порывы ветра могут достигать 17 м/с, чего вполне достаточно, чтобы свалить сухое дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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