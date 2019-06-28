На строительство областной больницы Тверская область получит 2 миллиарда рублей из федерального бюджета

Строительство Детской областной клинической больницы в Твери стало одной из тем рабочей встречи Президента России Владимира Путина и губернатора Игоря Рудени 25 июня. Рассказывая журналистам об итогах встречи, глава региона сообщил, что Президент Владимир Путин поручил Минфину и Минздраву России выделить дополнительные средства на строительство ДОКБ в Твери.

В 2019-2020 годах регион получит из федерального бюджета 2 млрд рублей на реализацию проекта по строительству ДОКБ. Будет и софинансирование из областного бюджета.

- В проекте новой ДОКБ заложены современные технологии и оборудование, будет создан единый кластер с перинатальным центром. Уверен, его реализация даст возможность улучшить качество детского здравоохранения в регионе, – подчеркнул Игорь Руденя.

Главный врач Областной клинической больницы Сергей Козлов считает, что строительство нового здания детской областной больницы, оснащенного самым современным оборудованием, – важное условия для обеспечения качественной трехуровневой системы оказания медицинской помощи в регионе.

- Дополнительные средства на строительство детской областной больницы необходимы. Это позволит оснастить новое здание самым передовым оборудованием, и наши дети будут проходить лечение в очень комфортных условиях. Благодаря президенту и губернатору Тверская область получит современное медицинское учреждение, что очень важно для обеспечения качественной трехуровневой системы оказания медицинской помощи в регионе, – отметил Сергей Козлов.

Справка «КП»:

Новая больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений. Предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры: парковки для автомобилей, боксов для «скорой помощи», вертолётной площадки.

В создании проекта ДОКБ принимали участие лучшие проектировщики России, проведены консультации с образцовыми московскими детскими больницами. Предусмотрено комплексное развитие транспортной инфраструктуры: запланировано обустройство дорог, которые будут соединять учреждение с Санкт-Петербургским шоссе и Западным мостом.