Начало июля в Твери придётся по душе грибникам и меланхоликам

Как в известной песне, в ближайшие дни в Тверской области словно из водопровода будет лить с небес вода. Причём именно как из водопровода - где-то сильно, а где-то с перебоями.

Самым ненастным днём станет пятница: польёт основательно и повсеместно. Дневная температура вряд ли поднимется выше 13 градусов с плюсом, ночью ожидается +11.

- Один за другим проходят через наш регион североатлантические циклоны со своими атмосферными фронтами, - объяснила капризы погоды доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Атмосферное давление все ближайшие дни будет ниже нормы: 740-745 мм рт. ст. В субботу днём ожидается +15 и дожди, правда, не везде. Опасайтесь сильного ветра, его порывы могут достигать 18 м/с.

В воскресенье станет немного теплее: +19. Солнце из-за туч робко покажет несколько лучей. А первые июльские дни, понедельник и вторник, окончательно поселят в нас надежду, что лето вернётся. Будет довольно тепло, +23 ...+24, вероятность осадков сохранится, но разбушеваться дожди себе не позволят.

Однако не обольщайтесь. Уже в среду, 3 июля, тверская земля вновь впадёт в осеннюю меланхолию, станет прохладно и сыро. Зато грибов в лесах, скорее всего, будет просто море. Доставайте корзинки!