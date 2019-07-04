2019-07-04T11:58:18+03:00
Общество

У Твери появились Генплан и новые почётные граждане

В городском парламенте прошло очередное заседание
Алина ПЕТРОВААльберт БОЙКОВ
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Депутаты обсуждали вопросы на протяжении практически четырех часов Фото: ТГДДепутаты обсуждали вопросы на протяжении практически четырех часов Фото: ТГД
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На повестке 42-го очередного заседания Думы 3 июля значилось 22 вопроса. Их народные избранники обсуждали без малого четыре часа. Временами жарко спорили - без этого в парламенте никуда, временами проявляли единодушие и солидарность.

Одним из ключевых пунктов повестки стало внесение изменений в Генеральный план города. Слово перед народными избранниками держал начальник городского департамента архитектуры и градостроительства Дмитрий Аристов. Напомнил: официальный документ несколько раз пытались изменить. В прошлом году проект девять раз обсуждали на публичных слушаниях, но решение так и не было принято. И вот теперь все несоответствия устранены. Депутаты, понимая значимость момента, одобрили изменения в двух чтениях.

Если пробежаться по Генплану, то, помимо «технических» моментов, которые требовали фактического закрепления, есть и нововведения. К примеру, некоторые пункты документа позволят снизить долю многоэтажной жилой застройки, но при этом увеличить площади с малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами. Изменения, внесенные в улично-дорожную сеть, должны позволить разгрузить трафик и обезопасить людей. Среди других корректировок - изменения перечня мероприятий по инженерно-техническому обеспечению, утверждение новых природоохранных зон и объектов историко-культурного наследия.

Были в повестке и финансовые вопросы. Необходимо было утвердить отчет об исполнении бюджета города за минувший год. Цифры отчета говорили, что доходы бюджета прошлого года составили 7,8 млрд рублей, это на 84 млн рублей больше, чем в 2017-м. Основной прирост обеспечили налоговые доходы, объем которых вырос на 200 млн рублей. Расходы в 2018 году составили 8,2 млрд рублей, а дефицит бюджета достиг 382,5 млн рублей. При этом низкий процент исполнения бюджета в этом году обусловлен недопоступлением в 2018 году межбюджетных трансфертов. Основной причиной такой неприятной статистики стало невыполнение работ, нарушение сроков и условий при выполнении работ подрядными организациями, а также несостоявшимися конкурсными процедурами в связи с отсутствием потенциальных подрядчиков.

Отчет по бюджету был представлен в Думу городскими властями в срок, вовремя прошли и все положенные в этом случае процедуры: рассмотрение на профильных комитетах и публичные слушания. Но Профильный комитет вынес проект на думское заседание с отрицательным заключением: практически сорвано исполнение Адресной инвестиционной программы, в частности строительство социально значимых объектов. Несмотря на это, парламентарии приняли отчет об исполнении бюджета, включив в проект ряд замечаний и поручений.

- Отчет об исполнении бюджета мы принимали за прошедший 2018 год. Отчёт принят, потому что бюджет уже исполнен, и никаких изменений в него мы внести не можем. Депутаты сделали свои выводы, чтобы все недоработки по программам, которые были в прошлом году, учесть при принятии бюджета на 2020 год, - заметил председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.

А ещё в Твери совсем скоро станет больше почетных граждан. Народные избранники одобрили кандидатуры на присвоение этого звания. В День города, 14 июля, знак «Почётный гражданин» на главной площадке праздника из рук главы Твери получат председатель городского Совета ветеранов муниципальной службы Николай Коробкин и член городского Совета ветеранов муниципальной службы Иван Сухановский.

- Это заслуженные люди, их кандидатуры были представлены главой города по ходатайству инициативной группы. На заседании Думы их имена представили депутаты Законодательного собрания, ветераны труда. Депутаты выслушали все их аргументы и приняли решение, - пояснил решение парламентариев председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.

Народные избранники внимательно изучали документы Фото: ТГД

Народные избранники внимательно изучали документы Фото: ТГД

ИСТОЧНИК KP.RU

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