Имена выпускников-медалистов вписали в Книгу почёта «Золотая молодёжь Верхневолжья»

29 июня в Твери торжественно чествовали выпускников, награждённых медалью «За особые успехи в учении» в 2019 году, по старинке именуемых медалистами. Высшие школьные награды в этом году в Тверской области заработали 503 выпускника. Это немало - около 10% от общего числа ребят, прощающихся в эти дни со школой.

Чтобы получить заветную медаль, выпускникам пришлось потрудиться. Теперь награда даётся не только за отличную учёбу в школе. Необходимо ещё и прекрасно справиться с заданиями единого государственного экзамена: набрать не менее 70 баллов по русскому языку и профильной математике (или получить пятёрку за математику базового уровня).

Но некоторые с лихвой перевыполнили и эти планы. Например, выпускница академической гимназии ТвГУ Ксения Юматова сдала сразу пять экзаменов - два обязательных и три по выбору - и набрала в общей сложности 464 балла! Наилучшие результаты девушка показала по истории и русскому языку - по 96 баллов.

Медалистки из академической гимназии ТвГУ Анна Удалова и Ксения ЮматоваФото: Виктория ТУШКОВА

Ксения и другие талантливые и упорные ребята около полудня собрались в одном из концертно-развлекательных комплексов областной столицы, чтобы получить заслуженные награды.

Кстати, не верьте стереотипам. Закомплексованных, скучных и необщительных «ботаников» среди выпускников-медалистов замечено не было. Они, конечно, все очень разные, но без исключения приятные и совсем не занудные. А попадались и вообще писаные красавицы и красавцы - хоть сейчас на подиум! Но таких желаний эти ребята не высказывали. Всё больше наука, экономика да международные отношения.

Медалисты как на подбор - хоть сейчас на подиум. Но у них другие планы.Фото: Виктория ТУШКОВА

Поздравить медалистов приехала министр образования Тверской области Юлия Коваленко. Юлия Николаевна и сама является примером профессионального упорства и целеустремлённости. Продолжив семейную педагогическую династию, она ни разу за свою карьеру не изменила сфере образования. И всем сегодняшним выпускникам Юлия Николаевна пожелала следовать за своей целью и не терять веры в себя.

- Слушайте себя. И прислушивайтесь к родителям и тем, кто рядом. Надо верить, что путь, на который вы ступили сегодня, правильный. И даже если что-то пошло не так, даже если вы не добрали баллов, для того чтобы пойти учиться на профессию мечты, помните: нет истины в последней инстанции. Всю жизнь можно учиться, менять направления работы, следовать своим интересам. Главное - верить в себя и идти к тем целям, которые вы для себя поставили, - пожелала выпускникам Юлия Коваленко. - Никогда не сдавайтесь, никогда не опускайте руки, ведь неразрешимых задач нет. Всё получится!

Имена ребят, получивших медали, впишут в Книгу почёта «Золотая молодежь Верхневолжья». А впереди их ждёт ещё один волнительный этап - поступление в вузы. Вступительная кампания во всех вузах страны началась 20 июня. Приём документов на бюджетную форму обучения продлится до 26 июля.

Медалисты в ожидании церемонииФото: Виктория ТУШКОВА

Медалисты в ожидании церемонииФото: Виктория ТУШКОВА

Медалисты в ожидании церемонииФото: Виктория ТУШКОВА

Медалисты в ожидании церемонииФото: Виктория ТУШКОВА

Медалисты в ожидании церемонииФото: Виктория ТУШКОВА

Медалисты в ожидании церемонииФото: Виктория ТУШКОВА