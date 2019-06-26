Чего добилась Тверская область в 2018 году

Развёрнутый доклад о социально-экономическом положении Верхневолжья губернатор Игорь Руденя представил Президенту РФ 25 июня. Мы проанализировали документ и представляем на суд читателей цифры основных экономических показателей региона в минувшем 2018 году.

Промышленное производство

Динамика + 113,2 % ( выше показателей по России и Центральному федеральному округу. (102,9 % и 108,5 % соответственно).

1 млрд. Федеральных субсидий тверским производителям.

Рост объёмов: 14 из 23 отраслей в плюсе (металлургия, транспортное машиностроение, производство лекарственных средств, бумажной продукции, строительных материалов, химических веществ, нефтепродуктов, мебели, пищевых продуктов, деревообработка и др.)

Предприятия, которые снова в строю:

- Тверской стеклозавод - в 2018 году удалось возобновить деятельность.

- Вагонзавод в Торжке - Трансмашхолдинг выкупил предприятие, погашены долги по заработной плате. Планируется возобновить работу завода.

- Тверской вагоностроительный завод - получил дополнительные контракты, что позволило стабилизировать работу предприятия в долгосрочной перспективе.

Госдолг

Сократился на 1 млрд. руб. Сегодня он 24,6 млрд. руб. (с 2016-го года снижение составило 3,4 млрд. руб.)

Агропромкомплекс

16 инвестпроектов с общим объёмом инвестиций порядка 22 млрд. руб. Планируется создание более 1 100 рабочих мест.

Рост производства сельхозпродукции в среднем + 3,1%.

Растениеводство +15%

Производство мяса + 3,2%, молока +2,9%.

Инвестпроекты

12 крупных проектов с общим объёмом инвестиций порядка 11,5 млрд. руб., создано1800 рабочих мест.

В планах до 2030 года - 40 проектов с объёмом инвестиций около 400 млрд. руб., созданием более 16 тысяч рабочих мест.

Новое жильё

Завершена реализация программ по переселению граждан из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года. Расселено 746 аварийных домов, 8 тысяч 228 человек.

Туризм

Более 1,5 млн. туристов за год- это 6 место в ЦФО.

Безработица

Уровень регистрируемой безработицы 0,6 % от экономически активного населения области. (по России 0,9%, по ЦФО 0,6 %,). (- 0,2 процентных пункта за год)

Цифровое ТВ

Тверская область перешла на «цифру» первой. Опыт Верхневолжья сегодня используют другие российские регионы.

Капремонт

Реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения прошли во всех муниципалитетах. Число аварий снизилось: - 4% число технологических нарушений; - 26% отключений электроснабжения

Электроэнергетика

Регион стал вторым в Российской Федерации, где ПАО «Россети» провело масштабные учения энергетиков. За 3 месяца была выполнена трёхлетняя производственная программа: расчищено и расширено более 13 тысяч гектаров охранных зон, выполнена реконструкция 550 километров линий электропередачи с заменой опор и проводов.

Газификация

64,4% - уровень газификации региона. (+0,9% за год)

Дороги

212 километров дорог регионального и межмуниципального значения капитально отремонтировано, 118 километров – муниципального значения. Отремонтировано около 133 тысяч квадратных метров дворовых территорий.

Соцподдержка

6,7 млрд. рублей - общий объём соцвыплат.

Более 350 тысяч жителей тверского региона получали более 50-ти видов социальной поддержки, из них около 40 осуществлялись за счёт средств областного бюджета. Жилищные условия улучшили 211 молодых семей (в 2017 г. 78).

Здравоохранение

66 учреждений здравоохранения отремонтировано. Закуплено новое оборудование. Установлен 61 модульный фельдшерско-акушерский пункт, приобретены 6 современных передвижных медицинских комплексов, 28 автомобилей скорой медицинской помощи.

Образование

6 новых детских садов спроектировано. Капремонт завершён в зданиях 30-ти школ, введено 251 дополнительное место. Введена в эксплуатацию школа на 150 мест в деревне Степурино Старицкого района. Завершается строительство школы-детского сада на 560 ученических и 80 детских мест в микрорайоне «Юность» Твери. Продолжается строительство школы в микрорайоне «Брусилово» города Твери на 1224 места, запланировано строительство такой же школы в микрорайоне «Радужный». Заработал детский технопарк «Кванториум».

СКАЗАНО

Губернатор Тверской области Игорь Руденя (из доклада Президенту РФ):

- У нас основные показатели – это промышленное производство, где мы смогли обеспечить достаточно уверенный рост. Индекс производства продукции сельского хозяйства небольшой, но уверенный. Также рост оборота розничной продукции. Динамика регионального валового продукта: обеспечиваем достаточно устойчивые показатели. Если посмотреть, то у нас динамика промышленного производства опережает общероссийскую.