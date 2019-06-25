Тверской выпускник, заработавший на ЕГЭ 298 баллов: Пойти в науку меня побудила красота природы

Кампания ЕГЭ-2019 в Тверской области принесла рекордное количество стобалльников. А один тверской выпускник отличился втройне, ну или почти втройне, получив по сто баллов по физике и математике и 98 - по русскому языку. Это выпускник 44-й тверской гимназии Алы Валиев, но ему привычнее обращение Алик. Мне удалось связаться с Аликом и поговорить - об учёбе, увлечениях и, конечно, планах.

За не добранные до круглой суммы два балла (напортачил с пунктуацией в эссе) Алик особо не переживает, юноша он не тщеславный. А поступить, куда запланировал, ему удастся в любом случае. Он обеспечил себе эту возможность ещё до ЕГЭ, став победителем математической олимпиады.

Родился Алик в Баку, но этого славного города совсем не помнит - с трёх лет живёт с родителями в России, в Твери. В пятом классе он перевёлся в 44-ю гимназию с языковым уклоном, чтобы хорошо знать английский. С языком сложилось. «Более-менее хороший уровень», - охарактеризовал сам Алы. Он, как мне показалось, вообще парень скромный.

- В начальной школе я был отличником. Потом просел немного и вновь выбился в отличники только в 10-11-м классах, - рассказывает Алы.

- А чего ж просел?

- Ленился, наверное... А потом подумал о будущем и взялся за голову.

Оказалось, Алик с ранней юности разумный и самостоятельный. Но при этом увлекающийся. Совсем недавно его любимым предметом в школе была история. И быть бы ему талантливым гуманитарием, если б совершенно внезапно не увлекла его физика.

- В середине десятого класса - хоп! И решил пойти в науку, в физику, - смеётся Алик.

Довольно крутой поворот от истории к физике школьника заставила сделать... красота.

- Я начал смотреть различные научно-популярные лекции и задумываться о природе. И мне показалось, что красота природы более впечатляющая, чем то, что делает человек, - рассказал будущий физик.

Алик любит Достоевского, Кубрика, фундаментальную науку и в будущее смотрит уверенно. Фото: из архива Алы ВАЛИЕВА

Все увлечения Алы так или иначе связаны с естественными науками. Но укромное место для лирики в своём сердце будущий физик всё-таки оставил.

- Люблю литературу. И кинематограф, - признался Алик. - Самый любимый писатель сейчас - Достоевский. Недавно прочитал «Идиота» и был очень впечатлён. Достоевский удивительно разбирался в человеческой психологии. А «Преступление и наказание» из школьной программы, помимо того что затрагивает множество сторон нашей жизни, ещё и остросюжетный детектив! Это и увлекло меня изначально. А потом я почувствовал всю его глубину.

Кино Алик выбирает чаще всего по имени режиссёра. Сейчас увлечён фильмами Рязанова, Тарантино и Кубрика. А вот с музыкой взаимоотношения проще - слушает всё, но понемногу.

Несмотря на любовь к истории и литературе, выбору, сделанному в середине десятого класса, Алы верен: пойдёт в науку. Хотя и отмечает, что жизнь научного работника у нас, скорее всего, будет небогатой.

- Ну в любом случае, получив фундаментальное образование, я, наверное, не пропаду! - уверен парень.

Алы будет поступать в Москву, на факультет физики, который недавно открылся в Высшей школе экономики. Будущий студент всё продумал чётко:

- Факультет там небольшой, а значит, подход более индивидуальный. Преподаватели будут хорошие, из московского физтеха. Тверь останется родным городом всегда, но у нас, к сожалению, наука сконцентрирована в Москве, Санкт-Петербурге, может быть, Новосибирске, а поэтому по окончании учёбы пока планирую остаться в столице, - поделился Алик своими планами.

Планам этим хочется верить, ведь будущий студент-физик действительно производит впечатление серьёзного и вдумчивого парня. Но в завершение беседы о темах более легкомысленных тоже поговорили. Правда, совсем немного.

- А что, девушки-то в физику нынче идут? - интересуюсь.

- Идут, - улыбается мой собеседник. - Есть девушки, конечно. Но мало.