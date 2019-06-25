Директор тверского вагонзавода: У нас большой портфель заказов, который стал возможным благодаря личному участию Президента страны и губернатора

Днем 25 июня в Кремле состоялась рабочая встреча Президента Владимира Путина и губернатора Игоря Рудени, в ходе которой в числе прочих тем была затронута текущая ситуация на тверском вагонзаводе.

В частности, Президент поинтересовался загрузкой производственных мощностей завода, который Глава государства посетил в январе прошлого года.

- Загружены? – спросил Путин.

- Они не просто загружены, они загружены практически на среднесрочную перспективу. У них полная уверенность на 8–11 лет, – заверил губернатор.

По итогам встречи директор ТВЗ Андрей Соловей прокомментировал ситуацию на заводе:

- Предприятие вышло из этапа кризиса. На сегодняшний день у нас большой портфель заказов, который стал возможным благодаря государственной поддержке, а также личному участию президента Владимира Владимировича Путина и губернатора Игоря Михайловича Рудени.

Если говорить о загрузке мощностей предприятия более предметно, то крупнейший в истории Тверского вагоностроительного завода договор подписан в феврале 2019 года на Российском инвестиционном форуме с АО «Федеральная пассажирская компания». Речь идет о поставке до 2025 года более 3,7 тысячи вагонов на общую стоимость 237 млрд рублей без НДС. Поручение обеспечить загрузку производственных мощностей ТВЗ дано Президентом страны.

Также в текущем году стало известно о том, что Тверской вагоностроительный завод изготовит и поставит для Белорусской железной дороги 30 вагонов: 14 некупейных (плацкартных), восемь купейных и восемь штабных. Первые поставки плацкартных вагонов запланированы на июнь текущего года.

11 июня ТВЗ заключил договор о поставке 63 вагонокомплектов казахстанской компании ТОО «Тульпар-Тальго». Первую партию из 25 вагонокомплектов завод отправит в Казахстан в июле. Последующие поставки запланированы на осень 2019 года. Сумма контракта превысила 3,5 млрд рублей.

В 2018 году Тверской вагоностроительный завод подписал два контракта с АО «Центральная ЦППК» на поставку поездов «Иволга» для Московских центральных диаметров.