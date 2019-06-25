В Твери начали ремонтировать сады и школы

В тверских школах и детских садах стартовала ремонтная кампания. Ремонтировать будут до конца лета.

- Подрядчики по всем объектам уже определены, в ряде учреждений работы уже начались. Деньги на ремонт учреждений сферы образования выделены в рамках муниципальных программ «Развитие образования города Твери» в 2019 году и «Безопасный детский сад». В каждом образовательном учреждении проведён анализ потребностей в ремонтных работах, а также определены первостепенные задачи, - поясняют в администрации Твери.

Для того, чтобы убрать в вторую смену - идет ремонт в трёх школах №34, 29 и 42. В 34-й школе ремонт уже начат, произведены демонтажные работы в двух кабинетах – каждый из них в сентябре примет по 25 учащихся. В двух других школах идут подготовительные работы. Помимо проведения ремонта для новых классов планируется закупить необходимое оборудование, и к новому учебному году ввести кабинеты в эксплуатацию.

Большой объем работ по капитальному ремонту запланирован и в школе № 52. Здесь на условиях софинансирования регионального (свыше 10,6 млн рублей) и городского (более 4,5 млн рублей) бюджетов будет произведён ремонт кровли.

В детском саду № 26 также планируется капитально отремонтировать кровлю, средства в размере более 1,5 млн рублей предусмотрены в муниципальной программе. Немалый объём работ намечен в детских садах № 20/1 и № 90 (система отопления), № 62 (ремонт ограждения и снос аварийных деревьев), школах № 42 (ремонт спортзала) и № 35 (ремонт санузлов и замена оконных блоков). В школе № 37 и школе-интернате № 3 планируется установка систем безопасности (контроль доступа, видеонаблюдение). Кроме того, на 2019 год запланирована разработка проектной документации по пяти крупным объектам: ремонту пищеблока в школе № 21, кровли в школе № 27 и систем освещения в детских садах № 94, 108 и 132.

Отдельной строкой финансируются мероприятия по обеспечению безопасности в дошкольных учреждениях. В этом году работы на общую сумму порядка 11,6 миллиона рублей будут проведены в 11 детских садах города – №№ 2, 20/1, 24, 33, 65, 94, 97, 132, 136, 149 и 153. Среди запланированных работ: ремонт ограждений, снос аварийно-опасных деревьев, монтаж систем видеонаблюдения. В МБДОУ № 20/1 и № 33 работы по монтажу систем видеонаблюдения уже выполнены.

Также на всех объектах отрасли образования в рамках подготовки к новому учебному году будет выполнен косметический ремонт и проведены работы по подготовке тепловых узлов.