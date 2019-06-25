Губернатор Тверской области доложил Президенту РФ о положении дел в регионе и пригласил на туристический форум

В Кремль на рабочую встречу с Президентом Игорь Руденя был приглашен днем 25 июня. Это седьмая встреча главы государства с губернатором Тверской области. Три из них прошли в 2016 году, тогда по данным аналитиков Игорь Руденя вошел в число россиян, с которыми Президент встречался чаще всего.

Восьмую встречу начали с вопроса про туризм.

Владимир Путин поинтересовался: правда ли предстоящий Национальный туристский форум «Реки России», который пройдёт в Тверской области 2 июля, будет интересным?

Губернатор заверил – будет. Тем более и приглашение Президенту на это мероприятие высылали, его там ждут.

Рассказал о форуме поподробнее, подчеркнул: в этом году он будет особенным, потому что в регионе начала работать российская программа поддержки внутреннего туризма. В рамках этой программы построят новый комплексный транспортно-пересадочный узел. Он свяжет Москву (Ленинградский вокзал) с курортом Завидово, с Московским морем. С этого места будут отправляться суда, в том числе и новой постройки: «Пётр Великий» и следующие суда этой серии.

Приедет или нет, Президент не сказал, лишь заметил:

- Замечательно. Посмотрим.

Потом прошлись по основным социально-экономическим показателям в регионе.

- У нас основные показатели – это промышленное производство, где мы смогли обеспечить достаточно уверенный рост. Индекс производства продукции сельского хозяйства небольшой, но уверенный. Также рост оборота розничной продукции. Дальше – динамика регионального валового продукта, обеспечиваем достаточно устойчивые показатели. Динамика промышленного производства опережает общероссийскую. У нас несколько предприятий, в том числе «Вагонзавод», который вы посещали, они просили передать слова благодарности за заказы, - сообщил Игорь Руденя.

- Загружены? – поинтересовался Президент (Владимир Путин побывал на заводе в начале 2018 года и тогда, на встрече с ним, заводчане поднимали вопрос о загрузке предприятия заказами).

- Они не просто загружены, они загружены практически на среднесрочную перспективу. У них полная уверенность на 8–11 лет, - ответил губернатор.

Кроме того, Игорь Руденя рассказал о положении дел на Торжокском вагоностроительном заводе. Предприятие попало в банкротство, «Трансмашхолдинг» его выкупил.

- Торжок полностью погасил зарплату до рубля, теперь там будет организована вторая линия сборки наших новых и специальных вагонов, и теперь эти два предприятия будут работать как единое целое. Все рабочие места сохранены, кроме того, организованы места дополнительные. Ваше поручение они выполнили в полном объеме, - заверил губернатор.

- Со стройкой что? – спросил Владимир Путин.

- В текущем году строим три школы, шесть детских садов, с гражданским строительством уверенно движемся вперед, - отрапортовал глава Верхневолжья.

Потом говорили о сельском хозяйстве. Губернатор рассказал о крупных проектах, которые есть в регионе в этом секторе, отметив:

- Ясно, что, конечно, темпы недостаточные, есть желание увеличить. Поэтому приготовили несколько предложений, в том числе документ по ускоренному вводу земли в оборот.

Затем губернатор показывал президенту диаграммы по ситуации с нелегальной миграцией в регионе.

- Красная диаграмма показывает стоимость патента для иностранцев. У нас она является самой высокой, мы являемся лидерами, если не в Российской Федерации, то в ЦФО. Вы видите, что с ростом стоимости патента у нас количество выданных иностранцам патентов резко уменьшилось. И сегодня безработица составляет в Тверской области 0,6 процента, это один из лучших показателей. Более 20 тысяч местных граждан получили рабочие места.

Поговорили о демографии.

- В общем, с рождаемостью, к сожалению, у нас так же, как и везде, поэтому разработаны меры в рамках национальных проектов по здравоохранению и образованию, - далее губернатор доложил Президенту о региональных мерах по улучшению ситуации в рамках национальных проектов «Здравоохранение», «Демография» и «Образование».

В заключение Игорь Руденя проинформировал Владимира Путина о том, что Тверская область на настоящий момент закрыла все имевшиеся коммерческие кредиты и вышла на профицит бюджета более 6 млрд рублей.

Владимир Путин. Фото: http://kremlin.ru