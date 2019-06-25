2019-06-25T09:12:47+03:00
Общество

Городские власти: ремонт дорог Твери идет с опережением графика

Ремонтная кампания продолжается
Алина ПЕТРОВА
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На дорогах Твери идёт ремонт. Фото: пресс-служба администрации ТвериНа дорогах Твери идёт ремонт. Фото: пресс-служба администрации Твери
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Текущий ход ремонтных работ был обсудили 24 июня на совещании в администрации Твери, которое провёл глава города Алексей Огоньков.

Напомним, что ремонт идет в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году в Твери планируется отремонтировать 24 объекта улично-дорожной сети общей протяжённостью более 33 километров. При выполнении ремонта на всех объектах будет применяться щебеночно-мастичный асфальтобетон, достойно зарекомендовавший себя при проведении ремонтной кампании 2017 года силами столичного ГБУ «Автомобильные дороги».

О текущем ходе работ собравшимся на совещании рассказал начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергей Романов. В настоящее время конкурсные процедуры по определению подрядчика проведены по всем объектам.

По трём заключённым контрактам подрядчиками уже проделан значительный объём работ, ремонт ведется с опережением графика. В Заволжье (улицы Хромова, Паши Савельевой, Хрустальная) работы производит ООО «Радиус». На сегодняшний день по улице Хромова работы полностью завершены, ведётся приёмка. На улице Паши Савельевой отфрезеровано 17,8 тысяч квадратных метров дорожного полотна, на 11,6 тысяч квадратных метров уже уложено новое покрытие. Начаты и работы по улице Хрустальной – там уложено порядка 300 квадратных метров тротуара.

ООО «Дорожное управление «Гражданстрой» ведёт работы по ремонту дорог в Московском районе Твери (улицы Орджоникидзе и Фадеева, площади Гагарина и Терешковой, Зелёный проезд). В настоящее время первый участок улицы Орджоникидзе площадью 16,2 тысяч квадратных метров (от площади Гагарина, включая саму площадь, до набережной реки Лазури) отремонтирован полностью. Второй участок – от набережной Лазури до площади Терешковой – отфрезерован по всей площади в 15,6 тысяч квадратных метров, уложено боле 10 тысяч квадратных метров нового покрытия. Кроме того, на участке от площади Терешковой до улицы Склизкова производится выемка трамвайных рельс – уже демонтировано более 1,2 тысяч квадратных метров.

В Пролетарском районе работы производит ООО «Строительная компания «ВОК-Строй». Подрядчику предстоит произвести ремонт Рябеевского шоссе, улиц Оснабрюкской и Освобождения. Сейчас работы находятся на начальном этапе – производится разборка покрытия обочин и устройство нового щебёночного основания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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