Вернулись в бессмертный строй: в Тверской области предали земле останки красноармейцев

Очередной этап международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» символически завершился 22 июня, в День памяти и скорби. На ржевском мемориальном кладбище советских воинов состоялась торжественная церемония захоронения останков солдат и офицеров.

Всего за 4 года работы поисковой работы на территории Ржевского района удалось обнаружить 1 330 бойцов и установить личность 91 защитника Отечества. Стоит отметить, что важная часть деятельности поисковиков – именно идентификация имен и поиски родственников.

- За несколько лет мы провели 81 экспедицию в России и за рубежом, нашли 567 солдатских именных вещей и медальонов, вернули из безвестия 263 имени. Среди них, например, 12 летчиков – это целая эскадрилья, – рассказал исполнительный директор Российского военно-исторического общества Александр Барков.

Экспедиция «Ржев. Калининский фронт» объединяет людей не только из России, но и Казахстана и Беларуси. Единая работа поисковиков играет особую роль в сохранении памяти советского народа.

- Важен каждый участник экспедиции, который свое время, свою жизнь посвящает поиску павших и их родных, работе с находками. Важен каждый школьник, приехавший сюда. И я уверен, что каждый, кто хоть немного прикоснулся к работе экспедиции, отныне будет бережно хранить память о подвигах наших предков, победивших фашизм. Защищать их от лжи и спекуляций, передавать память о нашем героическом прошлом из поколения в поколение, – отметил Барков.

Страницы Ржевской битвы – одни из самых засекреченных данных в истории Великой Отечественной войны. 15 месяцев кровопролитных боёв, миллионы человеческих потерь, освобождение Ржева и сохранение подступов к Москве в официальных источниках сухо именуются«бои местного значения». Долгое время стратегическая важность «ржевской мясорубки» замалчивалась, а единственными источниками правды оставались записи военных корреспондентов и писателей-фронтовиков.

«Тринадцатый месяц, как город горит / Пылает страдающий Ржев», – написал Виктор Тарбеев, находясь непосредственно на фронте. Он писал прямо в окопе, как только выдавалась свободная минута. Стихи Тарбеева – это своеобразная летопись войны. Каждое из них датировано, а также указано место их написания, что является документальным доказательством событий Ржевской битвы.

Но долгое послевоенное время лишь стихотворение Александра Твардовского было единственным напоминанием о тех месяцах. «Я убит подо Ржевом, В безыменном болоте…» Сколько было этих болот и сколько людей в них пропало точно неизвестно, но по неофициальным данным, численность потерь на ржевской земле составляет около 2 млн человек.За несколько месяцев болотистая местность в районе Ржева стала огромной братской могилой. Принято считать, что стихотворение Твардовского написано не только обо всех погибших под Ржевом, но и вообще без вести пропавших солдатах. Но мало кто знает, что у главного героя этих строк есть реальный прототип – красноармеец Владимир Петрович Бросалов. Он один из немногих, кто выжил из целого полка, выполняя приказ взять важнейший железнодорожный узел под Ржевом. В результате взрыва он долгое время пролежал погребенный заживо грудой глины. Домой уже пришла похоронка, но на вторые сутки его нашли. Он лично рассказал о пережитом, а в числе слушающих оказался Твардовский, который обещал, что «о боях за Ржев он обязательно напишет стихи». И слово сдержал.

На фронте Виктору Тарбееву приходилось делать записи прямо в окопе. Фото: www.culture.ru

Рассказать о войне ту правду, которая еще не была написана, стремился и писатель-фронтовик Вячеслав Кондратьев. Долгое время он скрывал все пережитое в себе и признавался в мемуарах:

«Схватила она меня за горло и не отпускала. И наступил момент, когда я уже не мог не начать писать».

Сделать ему это удалось с особенной глубиной и точностью, ведь Кондратьев был непосредственным участников боев именно под Ржевом.

«Ту истерзанную, всю испещренную воронками ржевскую землю, на которой валялись и ржавые, пробитые каски, и солдатские котелки, и цинковые ящики из-под патронов, торчали оперенья не взорвавшихся мин, и меня пронзило: об этом писать можно только строгую правду».

Одно из центральных произведений его «ржевской прозы» – повесть «Искупить кровью» - описывает штурм деревни Овсянниково. Но это не просто фиксация военных событий, это история о человеке на войне и нравственной борьбе внутри него. Один из центральных героев – ротный, который в переломный момент оказался перед сложным выбором: выполнить приказ начальства или спасти жизни подчиненных. Когда книга только увидела свет, один человек уже знал, что в повести человечность одержит верх. Образ ротного полностью списан с реального фронтовика Евгения Ильича Пригожина,с которым Кондратьеввел переписку. Они много «говорили» о психологии бойца и трудностях сохранения человечности на войне. Эти «беседы» и легли в основу повести.

«Замечательные книги о войне напишут не соглядатаи, а участники», – заметил Илья Эренбург. Так и вышло, самые сильные произведения о войне принадлежат «окопникам»: Твардовский, Симонов, Кондратьев, Астафьев, Курочкин, Адамович, Быков.

Недавно поисковики экспедиции «Ржев. Калининский фронт» обнаружили еще одно бесценное «произведение» войны. Вместе с останками двух красноармейцев и медсестры было поднято фронтовое письмо. Эксперты обнадежили, что сделанные карандашом записи удастся восстановить, и одним безмолвным и правдивым свидетелем Ржевской битвы станет больше.